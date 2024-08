SEVENTEENの写真展『[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN』が、2024年10月18日(金)から11月24日(日)まで、YOKOHAMA COAST LEDTOKYO YOKOHAMA STUDIOにて開催される。

『HYBE INSIGHT(ハイブ インサイト)』とは、「WE BELIEVE IN MUSIC」というHYBEのミッションのもと、「音楽で感動を与え、善良な影響力を分け合って人生の変化を作っていく」という企業理念が反映されたHYBEの展示ブランド。

本写真展には、2023年に開催された日本でのドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』や今年5月に開催されたスタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN』へと向けたSEVENTEEN 13人の準備過程の記録が収められた写真を展示。ステージ上でまるで1つになったかのような完璧に息を合わせたパフォーマンスを見せる13人のチームワーク、そして絶え間ない練習と猛烈な準備を重ねた努力の軌跡をたどり、コンサートの感動とメンバーが伝えようとしたメッセージが感じられる内容となっている。

会場では、日本でこれまで開催されたSEVENTEENの写真展では史上最多となる400点以上の写真を展示。さらに、今回の写真展ではすべてのエリアにおいて写真撮影が可能であるとのこと(動画撮影は不可、持ち込み可能な機材には制限あり)。入場券の情報などイベントの詳細は特設サイトで確認を。