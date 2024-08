SEVENTEENの写真展『[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN』が、10月18日から11月24日までYOKOHAMA COAST LEDTOKYO YOKOHAMA STUDIOで開催される。

HYBE INSIGHTは、『WE BELIEVE IN MUSIC』というHYBEのミッションのもと、「音楽で感動を与え、善良な影響力を分け合って人生の変化を作っていく」という企業理念が反映されたHYBEの展示ブランド。本写真展には、2023年に開催された日本でのドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』や、今年5月に開催されたスタジアムツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN』へと向けたSEVENTEEN13人の準備過程の記録が収められており、コンサートの感動とメンバーが伝えようとしたメッセージが感じられる内容となっている。

また、これまで国内で開催されたSEVENTEENの写真展の中では、史上最多となる400点以上の写真を展示。さらに、今回の写真展ではすべてのエリアにおいて写真撮影が可能(動画撮影は不可)となっており、来場者は好きな展示を記録して思い出として持ち帰ることができる。

本写真展の入場チケットは、8月19日よりWeverseでSEVENTEEN日本オフィシャルファンクラブ“CARAT”を対象とした先行抽選予約が開始される。詳細は特設サイトへ。

(文=リアルサウンド編集部)