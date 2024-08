SEVENTEEN、ロサンゼルスでの追加公演が決定！ファンからの要望相次ぎ電撃発表

ワールドツアーを控えたSEVENTEENが、ロサンゼルスでの追加公演を発表した。所属事務所Pledisエンターテインメントは本日(16日)、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて「CARAT(ファンの名称)の皆さまからの熱いご声援に応え、『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN LOS ANGELES』の追加公演が決定した」と発表。本来予定されていた11月9日(現地時間)に加え、10日にもロサンゼルスのBMOスタジアムで公演を開催することが決定した。

彼らは10月22〜23日に高陽(コヤン)総合運動場メインスタジアムで開催される「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN GOYANG」を皮切りに、ワールドツアーに乗り出す。アメリカ公演は、ローズモント、ベルモントパーク、サン・アントニオ、オークランド、ロサンゼルスでの開催を予定。11月29日からは日本4大ドームツアーを開催し、世界中のファンと会う。また、10月には12thミニアルバムのリリースも予定している。Pledisエンターテインメントは「SEVENTEENは世界各地を巡りながらCARATの皆さんに会い、12thミニアルバムに収録される新曲を直々にステージで披露する予定」と明らかにしており、ファンの期待はますます高まっている。ワールドツアーに先立つ9月8日には、ドイツのオリンピアスタジアム・ベルリンで開催される「ロラパルーザ・ベルリン(Lollapalooza BERLIN)」にヘッドライナーとして出演するSEVENTEEN。ヨーロッパでも圧巻のパフォーマンスを見せつけ、グローバルな人気を誇るアーティストとして大きな存在感を発揮する予定だ。