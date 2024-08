◆「The Performance Zero」出演アーティスト発表

【モデルプレス=2024/08/16】4月にKアリーナ横浜で開催した『The Performance』の登竜門イベントとして、東阪2都市で『The Performance Zero』の開催が決定。5組の第1弾出演アーティストが発表された。東京公演の5日には、YOSHIKIプロデュースのオーディション「YOSHIKI SUPERSTAR PROJECT X」より選び抜かれた13人組ボーイズ・バンドのXY(Dance Vocal)、「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」元練習生により結成されたボーイズグループ・OCTPATH、クオリティの高いパフォーマンスと独自の世界観を放つ、BMSG所属の新世代ダンス&ボーカルグループ・MAZZEL、JK-Pop とLatin Musicを融合した独自のスタイルJatin Popという唯一無二のスタイルを貫き続ける、スターダストプロモーション所属グループONE N’ ONLYの出演が決定した。

◆「The Performance Zero」概要

また、大阪公演の13日には、東京公演にも出演するOCTPATHとXYに加え、LDH史上最大規模・約48000人が参加したオーディション「iCON Z 〜Dreams For Children〜」から誕生した4人組ボーカル&ラップグループ・WOLF HOWL HARMONYが出演する。(modelpress編集部)【開催日時/場所】・10月5日(土)/Zepp Haneda(東京)・10月13日(日)/Zepp Osaka Bayside(大阪)【開場/開演】開場:16時開演:17時 (予定)【出演者】※50音順・10月5日(土):XY(Dance Vocal)/OCTPATH/MAZZEL/ONE N' ONLY and more…・10日13日(日):WOLF HOWL HARMONY/XY(Dance Vocal)/OCTPATH and more…