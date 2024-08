秋アニメ「結婚するって、本当ですか」OPテーマは「HoneyWorks feat.ハコニワリリィ」、EDテーマは「ゴホウビ」が担当！

TVアニメ「結婚するって、本当ですか」のオープニングテーマが、大人気クリエイターユニット「HoneyWorks」が音楽ユニット「ハコニワリリィ」をボーカルに迎えたHoneyWorks feat.ハコニワリリィの「キラキラ」、エンディングテーマが男女混声豆腐メンタル4人組バンド・ゴホウビの「つまりは」に決定した。

「結婚するって、本当ですか」は、2020年3月から2023年6月まで「週刊ビッグコミックスピリッツ」で連載されていた若木民喜さんによる漫画作品。





HoneyWorksとゴホウビからはコメントも到着。さらに「キラキラ」は早くも10月4日にデジタルリリースが決定したとのことで、続報をぜひ楽しみにしていただきたい。





そして、TVアニメ「結婚するって、本当ですか」先行上映会が、TOHOシネマズ錦糸町オリナスにて9月14日(土)に開催されることが発表。放送に先駆けて1話本編の上映と、登壇者によるトークショーが実施される。登壇者は、大原拓也役の熊谷健太郎さん、本城寺莉香役の早見沙織さん、そして原作者の若木民喜さん。キャストと原作者による、ここだけの制作秘話が期待されるファン必見のイベントだ。オープニングテーマも一足先に聴けるかもしれないとのことで、この機会をぜひお見逃しなく。





さらに、10月3日(木)23時30分よりTOKYO MX、BS11にて放送開始となることも発表された。





放送開始に向けてますます盛り上がりを見せる、TVアニメ「結婚するって、本当ですか」。

詳細・続報はアニメ公式サイト、公式Xをチェックしていただきたい。

【コメント】

HoneyWorks コメント

ゴホウビ コメント

HoneyWorksです。ハコニワリリィの二人をボーカルに迎えて、OP楽曲を制作させていただきました。タクヤとリカの結婚生活(?)の「キラキラ」が、この楽曲を通して少しでもみなさんに届いたら嬉しいです。

原作者・若木民喜 コメント

「自分はこれでいいんだ」と納得してみたり「本当にいいのかな」と戸惑ってみたり。自問自答をくりかえしながら、それぞれの心を育んでゆく拓也と莉香を通して、"誰かを想う気持ち"とはどういうものなのか、改めて考えながら曲を書かせていただきました。一人でいることが好きなわたしにこの物語は響きすぎてヤバかったです。今を生きるすべての人に見てほしい。

最近夜更かしできないので、この時間なら観られそうでよかった! 早く2人の声が聞きたいです。読者の皆さん、どうぞよろしくお願いします。試写会にも来てください! ボクも行って、多分何か話します。

(※コメント原文ママ)

【イベント情報】

■TVアニメ「結婚するって、本当ですか」先行上映会内容:本編1話+キャスト登壇トークショー日程:2024年9月14日(土) 17:00上映回(上映後キャスト登壇)会場:TOHOシネマズ錦糸町 オリナス(https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/029/TNPI2000J01.do)※TOHOシネマズ錦糸町 楽天地とは別劇場となるので注意登壇(予定)※敬称略:熊谷健太郎(大原拓也役)、早見沙織(本城寺莉香役)、若木民喜(原作者)、MC料金:全席指定:2,500円(税込)<販売スケジュール>◆イープラス プレオーダー(抽選)※インターネットでのお申込には事前にプレイガイドの会員登録(無料)が必要受付URL:https://eplus.jp/kekkon_anime/申込受付期間:2024年8月16日(金)18:00 〜 8月26日(月)23:59:制限:一人一申込み2枚まで抽選結果発表方法:メール・Web(抽選結果確認画面)抽選結果発表:2024年8月31日(土)18:00以降支払手続期間:2024年8月31日(土)18:00 〜 9月4日(水)21:00※期間内に入金が確認出来ない場合は落選扱い

◆イープラス 一般販売(先着) ※残席有の場合のみ実施

受付URL:https://eplus.jp/kekkon_anime/

申込受付期間 :2024年9月7日(土)12:00 〜 9月12日(木)20:00

※先着販売となりますので規定数に達し次第受付終了

※追加販売を実施する場合、販売開始時の国・自治体のガイドラインに従い販売座席数を変更する場合あり。

【音楽情報】

■オープニングテーマ Digital Single「キラキラ」HoneyWorks feat.ハコニワリリィ作詞:HoneyWorks 作曲・編曲:HoneyWorks,MARUMOCHI2024年10月4日(金) デジタルリリースStreaming & Download: https://lnk.to/_Kirakira・収録内容:01.キラキラ02.キラキラ TV size ver.03.キラキラ Hanon ver.04.キラキラ Kotoha ver.05.キラキラ Insturumental

「HoneyWorks」PROFILE

YouTubeを始め主に動画投稿サイトを中心に活動している、YouTube登録者数270万人超、動画総再生回数13億回超のクリエイターユニット。(通称:ハニワ)





「ハコニワリリィ」PROFILE

圧倒的な歌唱力で幅広いジャンルを歌い上げる「Hanon」と、透き通る歌声で聴くもの全てを魅了する「Kotoha」からなるYouTubeや配信をメインに活動している女性ユニット。





*「HoneyWorks feat.ハコニワリリィ」Information

MARUMOCHI from HoneyWorks YouTube:

https://www.youtube.com/@MARUMOCHI_OFFICIAL

HoneyWorks Official X:https://x.com/HoneyWorks_828

ハコニワリリィ Official X:https://x.com/HaKoniwalily



■エンディングテーマ「つまりは」ゴホウビ

「ゴホウビ」PROFILE

男女混声豆腐メンタル4人組バンド「ゴホウビ」が送る“〇〇タウンポップ”!!

2018年結成。飾らないストレートなリリックと王道J-popでありながらもジャンルにとらわれない幅広い音楽性、柔らかく包容力のある「cody」と唯一無二のキュートな声質の「スージー」の全く異質な2人の歌声から生まれる心地よいハーモニー。音楽のみならず、細かなアートディレクションからMVまでメンバーが中心となり作り上げている。





*ゴホウビSNS

公式サイト:http://gohobi.site/

YouTube:https://www.youtube.com/@gohobi_records

X(旧Twitter):https://twitter.com/gohobi_records

Instagram:https://www.instagram.com/gohobi_records/

TikTok:https://www.tiktok.com/@gohobi_records



■TVアニメ「結婚するって、本当ですか」第2弾PV

【作品情報】

■TVアニメ「結婚するって、本当ですか」

<イントロダクション>

首都圏の旅行代理店、JTCの企画部に勤める拓也と莉香は、共に人付き合いが苦手で目立たないが、充実した一人生活を送っていた。ところが、アラスカ支店開設により1年後に独身者が優先で海外派遣されることになり、困った莉香は拓也にとある計画を持ちかけて……。ほとんどしゃべったこともない2人が、たったの365日後に結婚することに!?





<放送情報>

2024年10月3日(木)23時30分よりTOKYO MX、BS11にて放送開始!



<スタッフ>

原作:若木民喜「結婚するって、本当ですか 365 Days To The Wedding」(小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊)

監督:博史池畠

シリーズ構成:兵頭一歩

キャラクターデザイン:丸山修二

サブキャラクターデザイン:西田美弥子

色彩設計:山上愛子

美術監督:鐘權濱

美術設定:滝沢麻菜美

撮影監督:横井惟織

編集:三嶋章紀(三嶋編集室)

音楽:成田旬、瀬尾祐介

音楽制作:ポニーキャニオン

音響監督:納谷僚介

音響制作:スタジオマウス

オープニングテーマ:「キラキラ」/ HoneyWorks feat.ハコニワリリィ

エンディングテーマ:「つまりは」/ ゴホウビ

アニメーション制作:葦プロダクション





<キャスト>

大原拓也(タクヤ):熊谷健太郎

本城寺莉香(リカ):早見沙織





黒川麻子:小清水亜美

権田広見:落合福嗣

小宮夏海:阿澄佳奈

伊槻佳祐:石谷春貴

進士奨:利根健太朗

ジョージさん:中田譲治





<インフォメーション>

TVアニメ「結婚するって、本当ですか」公式サイト: https://365-wedding-anime.com/

TVアニメ公式X(旧Twitter):https://twitter.com/kekkon_anime



(C)若木 民喜・小学館/ アニメ「結婚するって、本当ですか」製作委員会