JO1オリジナル番組をLemino独占生配信。第二弾はINI、第三弾はME:Iが出演
NTTドコモが映像配信サービス「Lemino(R)」において始動した「LAPONE×Lemino」新作オリジナル番組第一弾として、『JO1の神コンテンツ作りにチャレンジ！(仮)』を8月22日19時より生配信する。
本番組では、JO1が生配信中にあっと驚く動画や写真を撮影し、世界でバズらせるコンテンツ作りに挑戦。生配信中はスクリーンショットを利用でき、本編冒頭は無料配信される。なお、全編視聴にはLeminoプレミアム会員登録が必要だ。
『JO1の神コンテンツ作りにチャレンジ！(仮)』配信概要
配信日時：8月22日(木) 19:00〜生配信予定 ※アーカイブ配信あり
配信形態：Leminoプレミアム(月額990円)にて配信
※生配信冒頭は広告付き無料にて配信いたします。
URL： https://lemino.docomo.ne.jp/recommend/list/pickup947/genre/2-1-114
出演者：JO1
Lemino配信ラインナップ例
配信形態：Leminoプレミアム(月額990円※1)にて配信中
（冒頭1曲は、広告付き無料にて配信）
視聴ページ： https://bit.ly/3WKoobr
■『2022 INI 1ST ARENA LIVE TOUR [BREAK THE CODE]』
配信形態：Leminoプレミアム(月額990円)にて配信中
（冒頭1曲は、広告付き無料にて配信）
視聴ページ： https://bit.ly/4doaIKl
■『PRODUCE 101 JAPAN SEASON1』 視聴ページ： https://bit.ly/3YONJDO
■『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』 視聴ページ： https://bit.ly/4fQocAb
■『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』 視聴ページ： https://bit.ly/3AsB92K