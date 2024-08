FTISLANDのDVD/BD『2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater』が、9月11日(水)にリリースされる。<2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY">は、2023年8月の韓国を皮切りにマカオ、バンコク、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポールと回ったアジアツアー『HEY DAY』の日本公演で、神戸、名古屋、東京、大阪、広島の計5都市で開催され、「Sage」「All Of My Life」といった韓国楽曲も披露されるという、通常の日本公演とは一味違うFTISLANDの魅力をみせつけたものだった。





DVD/Blu-ray 『2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater』

2024年9月11日(水)Release

【通常盤】

(DVD)WPBL-90659 価格¥6,300(税込)

(Blu-ray)WPXL-90321 価格¥7,400(税込)

【Primadonna盤】

(DVD + PHOTO BOOK)WPBL-60020/21 価格¥8,500(税込)

(Blu-ray + PHOTO BOOK)WPXL-60011 価格¥9,600(税込)

1.シアワセオリー

2.Falling Star

3.パレ(I Hope)

4.Champagne

5.PUPPY

6.FREEDOM

7.サランフエ(僞愛)

8.サランアリ(Love Sick)

9.チョンドゥン(Thunder)

10.Not Enough

11.All Of My Life

12.Wind

13.Take Me Now

14.Broken

15.Time To

16.Sage

17.Rising Star(With G.O.P)

18.I'm Still Here

19.Beautiful

20.Flower Rock

21.Orange Days

22.FT ISLAND

23.PRIMADONNA



[特典映像]

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater

[Primadonna盤 特典映像]

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater

・琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY"占い

[PHOTO BOOK] 撮り下ろしカラーフォトブック



■店舗別購入者特典

・セブンネットショッピング:ミニアクリルスタンドキーホルダー(ソロ写真3個セット)

・楽天ブックス:缶バッジ(ソロ写真3個セット)

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート 2枚セット

・その他の店舗、先着特典:トレーディングカード(ソロ3種より1種ランダム付与)

・FNC JAPAN ONLINE STORE:A3ポスター(デザイン1種)(Primadonna限定盤/通常盤・DVD/BD共通)

https://FTISLANDJP.lnk.to/HEYDAY_DVDBD

<FTISLAND AUTUMN LIVE 2024 〜WHAT DO YOU THINK?〜>

<名古屋>愛知県芸術劇場

2024年10月4日(金)18:00開場 19:00開演

<大阪>オリックス劇場

2024年10月12日(土)17:00開場 18:00開演

2024年10月13日(日)15:00開場 16:00開演

<東京>日本武道館

2024年10月17日(木)17:30開場 18:30開演

[券種・料金]

<FC先行>全席指定 13,200円(税込)

<一般>全席指定 14,300円(税込)

※未就学児童入場不可、小学生以上有料

※チケット料金の他、手数料が別途かかります。

※入場時等、身分証や会員証を確認させていただく場合がございます。

[Primadonna Japan先行受付期間]

お申込み期間:2024年7月25日(木)18:00 〜8月7日(水)23:59まで

抽選結果発表開始日時:2024年8月14日(水)18:00頃から順次

入金期間:2024年8月14日(水)18:00 〜 8月20日(火)23:59まで

[Primadonna Japan先行申込対象者]

先行受付期間中に新規ご入会(=ご入金)いただき会員番号が発行された方、また、2024年7月末以降の会員有効期限をお持ちの方が対象となります。

※Primadonna Japan先行のお申し込み方法詳細は、受付開始時にPrimadonna Japanオフィシャルサイトにてご案内させていただきます。ご入会後ご自身でご確認ください。

※会員番号・パスワードが不明の方は、必ず先行受付期間内にお時間に余裕をもってファンクラブまでお問い合わせください。締め切り直前のお問い合わせにはご対応いたしかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる場合でも先行受付期間終了後のお問い合わせにはご対応いたしかねます。

※お申し込みは先着順ではなく、申込期間終了後に抽選となります。焦らずゆっくりと、内容にお間違えのないようお申し込みください。

Primadonna Japan入会:https://primadonna.fc.avex.jp/

本作は、5月6日(月・祝)に開催された東京ガーデンシアター公演の模様を収録したもので、通常盤とPrimadonna盤(ファンクラブ会員限定購入)の特典映像として付属される『Backstage Exclusive of "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater』のメイキングティザー映像も公開された。