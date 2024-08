ストレイテナーが10月30日、約4年ぶり通算12枚目となるオリジナルアルバム『The Ordinary Road』をリリースする。同作品より本日8月16日にリリースされた先行配信シングル「COME and GO」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。ミュージックビデオの監督を務めたのは、2023年の日本武道館公演でもVJ演出を行ったKouta Tajimaだ。'80年代を彷彿させるドリーミーかつPOPな色彩と映像が楽曲の世界観を表現した。

■先行配信シングル「COME and GO」

■12thオリジナルアルバム『The Ordinary Road』



2024年10月30日(水)リリース予約リンク:https://straightener.lnk.to/theordinaryroadPR【初回限定盤A(CD+BD)】TYCT-69316 7,800円(+tax)・Blu-ray:2023年11月8日(水)、2人編成だったストレイテナーが初めてワンマンライブを開催した思い出のライブハウス "下北沢SHELTER" でのLIVE「BIRTHDAY OF THE LOST WORLD」を全曲収録【初回限定盤B(CD+BD)】TYCT-69317 7,800円(+tax)・Blu-ray:2024年8月12日(月祝) 東京 Zepp DiverCityにて開催、ライブでは滅多に披露されないマニアックな楽曲のみのセットで行われたマニアックセットリストLIVE「テナモバ presents "STRAIGHTENER MANIA" vol.2」を収録【完全数量限定盤(CD+2BD+GOODS)】D2CE-15136 14,800円(+tax)※UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品・GOODS:2025年カレンダー付The Ordinary Roadオリジナルアクリルプレート【通常盤(CD)】TYCT-60236 3,000円(+tax)・CD:2024年1月に配信されている「インビジブル」、8月16日(金)に配信された新曲「COME and GO」を含む全10曲収録予定●主要チェーン先着オリジナル特典・Amazon.co.jp:メガジャケ・TOWER RECORDS :A5クリアファイル・楽天ブックス: アクリルキーホルダー・その他一般店共通特典:CDサイズステッカー