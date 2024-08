カプコンの「ストリートファイター」公式リーグ戦「SFL 2024」が8月16日開幕

カプコンが主催する格闘ゲーム「ストリートファイター」の公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」(略称:SFL)が2024年8月16日から開幕。全12チーム中、Division Sの6チームによる計3試合が幕開けを飾る。■SFLとは?日本最高峰のスト6チームリーグ戦

SFL 2024は2ディビジョン制で開催

Division S 第1節対戦カード

大きなタイトルを獲得すると、満足感から燃え尽きてしまったり前に進むことを辞めてしまうトッププレイヤーも少なくないそうだ

Division F 第1節対戦カード

SFLは、4人1組のチーム同士がぶつかり合うストリートファイターのオフィシャルリーグ。試合は先鋒戦・中堅戦・大将戦に分かれて各チーム1人が対戦。各マッチの勝利チームはポイントを獲得し、全節終了時点での総合ポイントによりチーム順位が決定する。勝利のためには、実力だけでなく対人・キャラの相性を見極めた戦略が重要に。どの試合に誰が出るのか、誰にどのキャラをぶつけるのか…?といった“オーダーの読み合い”がSFLの醍醐味の一つとなっている。そして7シーズン目となるSFL 2024では、新規チームの「Crazy Raccoon」「FUKUSHIMA IBUSHIGIN」「Yogibo REJECT」を加え、全12チームが参戦。「2ディビジョン制」を導入し、Division S・Division Fの6チームずつに分かれ、各ディビジョンで10節・30マッチが行われる。各ディビジョンの上位チームはプレイオフに進出し、プレイオフを勝ち上がったDivision S・Fの各1チームが、優勝を掛けたグランドファイナルで激突する。さらに優勝チームには、両国国技館で開催される「ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ」への出場権が与えられ、アメリカ、ヨーロッパの代表と世界最強チームの座をめぐる戦いに挑むことになる。■【8月16日夜】Division S 開幕戦対戦カード8月16日に行われるのは、Division Sの開幕戦にあたる第1節の全3カード。第1カードは19時頃、第2カードは20時頃、第3カードは21時頃スタートの予定で、カプコンeSportsの公式YouTubeおよびTwitchチャンネルでは18時40分からライブ配信が行われる。3カードの組み合わせと各チームの陣容は下記の通り。注目は今期MATCH1:【AWAY】DetonatioN FocusMe vs 名古屋NTPOJA【HOME】■DetonatioN FocusMe チームメンバー・板橋ザンギエフ・ナウマン・竹内ジョン・まちゃぼー■名古屋NTPOJA チームメンバー・KEI.B・立川・大谷・もっちーMATCH2:【AWAY】Good 8 Squad vs 忍ism Gaming【HOME】■Good 8 Squad チームメンバー・ガチくん・ぷげら・カワノ・YHC-餅■忍ism Gaming チームメンバー・ももち・ヤマグチ・藤村・ジョニィMATCH3:【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】■Saishunkan Sol 熊本 チームメンバー・ネモ・ひぐち・ウメハラ・ふ〜ど■FUKUSHIMA IBUSHIGIN チームメンバー・翔・cosa・ヤナイ・ササモ■【王の帰還】“背水の逆転劇”をはじめ数々の伝説を誇るレジェンドウメハラ選手は数々の2D格闘ゲーム大会での優勝歴を誇り、2010年からはプロゲーマーとして活動する、日本の格ゲーe-Sports選手の草分け的存在。「ストリートファイター」シリーズでは、アメリカの格闘ゲーム世界大会「EVO 2004」の「ストリートファイターIII 3rd STRIKE」部門・準決勝にて、KO寸前の体力ゲージからジャスティン・ウォン選手の猛攻をしのぎ切り逆転勝利を遂げた“背水の逆転劇”が今でも語り草になっているほか、EVO2010、2011では「ストリートファイターIV」部門で2年連続の優勝を達成した。本日の開幕戦、ウメハラ選手が出場するかどうかにも注目が集まる。■Division F・第1節は2024年8月20日(火)に開幕!Division Fの開幕は8月20日。既に発表されている対戦カードとチームメンバーは下記のようになっている。MATCH1:【AWAY】Yogibo REJECT vs 広島 TEAM iXA【HOME】■Yogibo REJECT チームメンバー・ときど・あきら・鶏めし・Leshar■広島 TEAM iXA チームメンバー・ACQUA・じゃじい・ひかる・ひびきMATCH2:【AWAY】CAG OSAKA vs VARREL【HOME】■CAG OSAKA チームメンバー・GO1・フェンリっち・えいた・うりょ■VARREL チームメンバー・マゴ・水派・もけ・だいこくMATCH3:【AWAY】Crazy Raccoon vs Belc FAV gaming【HOME】■Crazy Raccoon チームメンバー・どぐら・Shuto・かずのこ・ボンちゃん■Belc FAV gaming チームメンバー・sako・りゅうせい・りゅうきち・ts公式配信ではリーグ戦の模様をはじめ、試合の注目ポイントや選手・チームの深堀を行う「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ」を各節の同日18時40分から放送。チーム数が増え、レジェンドプレイヤーや初の海外選手の参入などトピックスが目白押しのSFL 2024に注目だ。(C)CAPCOM