¡ÚRay♥Campus¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¥º¡Û¹ñÆâ½é¡ª ÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò¸«¤¿♡
Àè·î(2024Ç¯7·î)¤«¤é¡¢Netflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÒÁ´°÷¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¡Ó¤ÎÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹♡ ¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¦³Ø¤Ó¤¢¤ê¤ÎÁ´10ÏÃ¡¢¥¤¥Ã¥¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»äÅª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Í¥¿¥Ð¥ìÌµ¤·¤Ç¤¹♡
ÂÔË¾¤Î¹ñÆâ½é♡ Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¡ÒÁ´°÷¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¡Ó¤È¤¤¤¦Í½¹ðÊÔ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£Á´10ÏÃ¤Ç¡¢1ÏÃ¤¬Ìó45Ê¬¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
Ìó1¤«·î´Ö¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Îø°¦¤ò¤·¤¿¤êÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Î¤ê¤ä¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈ¤¬Â¿¤¯¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤·¤«¤·¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÒÁ´°÷¤¬Îø°¦ÂÐ¾Ý¡Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÂÔ¤Á¾Ç¤¬¤ì¤¿¹ñÆâÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ã¥¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿♡
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºòÇ¯¡Ø¥Ü¥¯¤é¤ÎÎø°¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬ÃËÀ¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á♡ (Netflix¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹)
ÆüËÜ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£ÆüËÜ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤¬»ß¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆÍÇ¡¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
»ëÄ°ÍúÎò¤«¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤ß¤¦¤ß¤¦Åª¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È♡
¡ »À¤¤¤â´Å¤¤¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÇ»¤æ¡Á¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼
¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥é¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ÉáÃÊ¤É¤ª¤ê¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ò¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ç¤â¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çå«¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¤È¤³¤í¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤ê°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¹¥¤¤ä·ù¤¤¤Î´¶¾ð¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¡¢´¶¾ð¤è¤ê¤â¶¯¤¤å«¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î»ä¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¡¢¤¤¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤¦¤ï¡Á¤ä¤À¡Á¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ò´Þ¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿♡
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢ÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¤È¤«¡¢ËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤È¤«¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹♡
¢ ¿À¤¹¤®¤ë¡ª ¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯À©ÅÙ
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ©ÅÙ¤¬¿À¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¡¢¤¢¤Î¡¢½¨°ï¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¥°¥Ã¤È¿¼¤á¤ë¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¤¹¡ª
¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿2¡Á3¿Í¤Ç±Ä¶È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃæ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤»¤¿¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤È¤¤¤¦¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Íê¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤ÎÁê¼ê¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç²á¤´¤»¤Ð¡Ä
¤½¤ê¤ã¤¢Ãç¤â¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¤·¤«¤â¡ª ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀÜ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢»Å»öÃæ¤Î¡ÒÉ½¤Î´é¡Ó¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶¦Æ±À¸³è¤Î¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âè»°¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¤è¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¡¢À³Ê¤ä¿®Ç°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡Á¡ª¡ª¡ª
¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿♡
£ °¦¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª£Í£Ã
Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¡¢¤È¤¤¤¦¤«Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡ª º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥¯¤é¤ÎÎø°¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿·Á¯¡¢¤«¤Ä¡¢¸«¤ä¤¹¤¤¡ª ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¡¼♡ ¤È¤«¥¥å¥ó♡ ¤È¤«¡¢¤¨¡¼¡© ¤È¤«»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÆÍÁ³µõ¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢MEGUMI¤µ¤ó¡¢ÀÄ»³¥Æ¥ë¥Þ¤µ¤ó¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤µ¤ó¡¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥í¥í¥Ö¥ê¥¸¡¼¥À¤µ¤ó¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¤µ¤ó¤Î5¿Í¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢£±¿Í¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¤¹¤´¤¯½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿♡
¤³¤Î5¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤Ë²¹¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°¦¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»ëÄ°¼Ô¤â¡¢Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹♡
Îø°¦¤Ç¤âÍ§¾ð¤Ç¤â¡¢¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤ÏÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
½ý¤Ä¤¯ÉÝ¤µ¤è¤ê¤â¡¢ÆÀ¤¿¤¤¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¿Í´Ö¤âÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÂç»ö¤µ¤È¤«¡¢¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤â¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ç¤·¤¿♡
¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¸ÀÍÕ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡