【恋愛心理テスト】恋愛相談するなら？あなたの恋の味方になる人を診断！

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誰に相談したらいいの！？今回は直感で選んだ答えから、恋愛において「自分の味方や相談役になってくれる人」がわかります。友達や彼氏とやってみると楽しいかも♡

何億年も前から人間と関わりのある自然...

見たり直接触れたりすることで、あなたが一番元気になれるものは？

A　月
B　火
C　水
D　木
E　石
F　太陽

この診断では、恋愛においてあなたの味方になってくれる人がわかります！

気になる結果は？

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