´Á¡ÁÀ¶»þÂå¤ÎÊè148´ð¤òÈ¯¸«¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹½£»Ô
5Æü¡¢¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸å´Á»þÂå¤ÎÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ«²°¡£ÈâÉôÊ¬¤Ë¡ÖÂçµÈ´Ö¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£8·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¹Åì¾Ê¹½£»Ô¤Ç¿·¤¿¤Ê¹Í¸Å³ØÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤¬¹½£Æ°Êª±à¤Î»ÜÀß·úÀßÃÏ°è¤Ç»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÅÊè·²¤ò4¡Á7·î¤ËÈ¯·¡¤·¡¢³Æ»þÂå¤ÎÊè148´ð¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¡£
¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸ÅÊè·²¡£¡Ê6·î14Æü¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡Êè¤ÎÂ¤±ÄÇ¯Âå¤ÏÎ¾´Á¡ÊÁ°´Á¤È¸å´Á¡Ë»þÂå¤¬4´ð¡¢Åì¿¸¡ÁÆîÄ«»þÂå¤¬8´ð¡¢ÅâÂå¤¬15´ð¡¢ÌÀÀ¶»þÂå¤¬121´ð¤Ç¡¢ÅÚ´ï¡¦Æ«´ï¤ä¼§´ï¡¢Æ¼´ï¡¢¶Ì´ï¡¢¥Ó¡¼¥ºÁõ¾þ¤Ê¤É·×196ÅÀ¡ÊÁÈ¡Ë¤¬½ÐÅÚ¡£Ãæ¤Ç¤â¸å´Á»þÂå¤ÎÆ«²°¡ÊÉûÁòÉÊ¤Î²È²°ÌÏ·¿¡Ë¡¢ÅâÂå¤ÎÆ«À½¥Ë¥ï¥È¥ê¡¢À¶Âå¤ÎæÇ¿é翎´É¡Ê¤Ò¤¹¤¤¤ì¤¤¤«¤ó¡Ë¤ÈÄ«´§Äº¼î¤Î¿å¾½¾þ¤ê¡Ê¤¤¤º¤ì¤â´±Ë¹¤ÎÁõ¾þÉÊ¡Ë¡¢¥«¥ï¥»¥ß¤Î¶ä¤«¤ó¤¶¤·¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ë¹½£¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿´õ¾¯¤ÊÊ¸²½ºâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
5Æü¡¢¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åì¿¸»þÂå¤ÎÊè¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÈ¯¸«¤Ï¡¢È¯·¡¥¨¥ê¥¢ÃæËÌÉô¤Ç¤Û¤Ü´°Á´¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åì¿¸Êè¤ÈÈæ³ÓÅªÊÝÂ¸¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤ÆîÄ«Êè¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤âÅì¿¸Êè¤ÏÈæ³ÓÅªµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Ê£»¨¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¡£Ä¹¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊè¼¼¤ÎÄºÉô¤È»ÍÊý¤ÎÊÉ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿Â»½ý¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉõÌç¡ÊÈâ¡Ë¤Î¾åÉô¤ËÅð·¡¤Î·ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹½£ÃÏ°è¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿¸ÂåÊè¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤âºÇ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆîÄ«Êè¤Ïµ¬ÌÏ¤¬¤ä¤ä¾®¤µ¤¤¤¬¡¢Æó¤Ä¤Î¸å¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿É×ÉØ¹çÁòÊè¤Ç¡¢Àº¹ª¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Á¡¢³Æ¸å¼¼¤Î¾åÉô¤ËÅð·¡¤Î·ê¤¬¤¢¤ë°Ê³°¤Ï´°Á´¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¤ä¤Ï¤ê´õ¾¯¤ÊÈ¯¸«¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åì¿¸»þÂå¤ÎÊè¤Î²áÆ»¡ÊÄÌÏ©¡Ë¤È¸å¼¼¡£¡Ê7·î10Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¡¡¹½£»ÔÊ¸Êª¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤ÎÄø¹À¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤³¤¦¡ËÄ´ºº´ªÃµÉô¤Î¼çÇ¤¤Ï¡ÖÆó¤Ä¤ÎÊè¤ÎÈ¯¸«¤Ï¹½£ÃÏ°è¤ÎÏ»Ä«Êè¤Î·Á¾õ¤ä»þ´ü¶èÊ¬¡¢ËäÁò½¬Â¯¡¢Åì¿¸¡ÁÆîÄ«»þÂå¤Î·úÃÛµ»½Ñ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë
5Æü¡¢¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÅâÂå¤ÎÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿Æ«À½¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÈÀÄ¼§ÏÒ¡£¡Ê¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
¹½£»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Åì¿¸»þÂå¤ÎÊè¤«¤é½ÐÅÚ¤·¤¿¤ì¤ó¤¬Éôºà¤ÎÉ¸ËÜ¡£¡Ê7·î11Æü»£±Æ¡¢¹½£¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë