¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬¸ì¤ë¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤µ¡¢¼«Í³¤òµá¤á¤¿åÌÌ©¤Ê¤³¤À¤ï¤ê
¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë3ÅÙ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¢¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤¬²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLost In Space¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£8·î16Æü¤Ë¤ÏÁ°ºî¤«¤é7Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØParadise State of Mind¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ê¹ñÆâÈ×CDÈ¯Çä¡¡8·î21Æü¡¡Í¢ÆþÈ×CDÈ¯Çä¡¡8·î23Æü¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥Ð¥ó¥ÉËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òº£¤Î»þÂå¤Î²»¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²»³ÚËÜÍè¤Î³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥¤¥È¤Î¥¤¥¾¥à¡¦¥¤¥Ë¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¥Ë¥å¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØParadise State of Mind¡Ù¤òÄ°¤¤¤Æ°ìÈÖ¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢²»³Ú¤¬ËÜÍè»ý¤Ä³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤¬ÄË¤ß¤äÉÔ°Â¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¬³Ú¤·¤¤²»³Ú¤òºî¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËµÕÀâÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢²¿¤«¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢À¤³¦¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹³¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤«¤Ê¤êÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¼º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÄË¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤·¤¿²»³Ú¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ïº£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤ÏËÍ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ë¤â¤Î¤À¡£¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤À¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¤¸¤ëÀÕÇ¤¤À¡£²¿¸Î¤Ê¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ëÁ°¤ÎËÍ¤Ï²¿¥«·î¤ââÔÁÛ¤È»×º÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë¶Ê¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò¥À¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÆ¨ÈòÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÊª¤Î²»³Ú¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£º£¤ÎÀ¤³¦¤ÏÊ£»¨¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ¿¤¯¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤½¤³¤ÏÄñ¹³¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢Ä°¤¼ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬²¿¤«¤·¤éÈóÆñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ì¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤«¡¢¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤¬°¤¤¤È¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤è¤êÂç¤¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤à¤À¤±¤À¤«¤é¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»³ÚÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢¥È¥à¡¦¥È¥à¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥â¥í¥À¡¼¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤Ï70Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é80Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤ò¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢½é´ü¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¢½é´ü¤Î¥¶¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥â¥í¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤Ï¡¢¸å¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¸¶·¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¥È¥à¡¦¥È¥à¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥é¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥«¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥á¥í¥Ç¥£¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£²»³Ú¼«ÂÎ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤²»³Ú¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤À¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ÷»É¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡ÖSee You In The Afterlife¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÉ÷»ÉÅª¤Ê¶Ê¤À¡£º£¤Î»þÂå¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¡Ö1999¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¶Ê¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£É÷»É¤À¡£
¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡¹°ì½ï¤Ë¶Êºî¤ê¤ò¤¹¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏËÍ¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¶Ê¤ò²¿¶Ê¤«Èà¤ËÄ°¤«¤»¤¿¤è¡£Èà¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤Í¡£ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢70Ç¯Âå¤ËÈà¤¬¥·¥Ã¥¯¤Î²»³Ú¤Ç¤É¤¦»þÂå¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ï1930Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤Î»þÂå¤Î²»³Ú¤ò¡¢»þÂåÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¡£Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é70Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤µ¤È´î¤Ó¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥³¡¼¥é¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀº¿À¤ò¼«Í³¤Ë²òÊü¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£È½ÃÇ¤È¤«ÈãÉ¾¤Ê¤·¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£ËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÆâÂ¦¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£º£¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¤¿¤À¿È¤ò¤Þ¤«¤»¤Æ³Ú¤·¤à»þ¡¢¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼«Í³¤À¤·¡¢°¦¤À¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÉ½¸½¤À¤«¤é¡£º£¤ÎËÍ¤¬À¤³¦¤ò¸«¤¿»þ¡¢¿Í¡¹¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¡£²»³Ú¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤â²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¡¢³¨²è¡¢»í¡¢Êª¸ì¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î»þÂå¤¬»ý¤Ä¶²ÉÝ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤Í¡£
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¼¥µ¥¦¥ó¥Éºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²»¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥Û¡¼¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î±éÁÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡¡¡ÖGlitchzig¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤Î¥¹¥Æ¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥³¡¼¥ë¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¡¦¥¸¥ã¥º¤Î¥½¥í¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥å¥ï¡¼¥È¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥»¥¹¥Ë¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ó¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¥Û¡¼¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏËÍ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤Ï¥¤¥ó¥×¥í¥Ó¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤¬¥Û¡¼¥ó¤òÏ¿¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Èà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤°À¤¤Ë½Ð¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤¿¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ò2ÁÈ¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÏ¿²»¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÏ¿²»¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢LA¤ÎEast West Studios¤ÎÂç¤¤Ê¥ë¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤±¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥ë¡¼¥à¤Ë±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦²»¶Á¾å¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤ÏËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤¹¤°¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ºÈª¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²»³ÚÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¶ÊËÜÍè¤Î¹½À®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¤Î·Á¼°¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤â°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¸¥ã¥º¤Î¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£²»³ÚÅª¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤¬¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²»³ÚÅª¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼LA¤ÎEast West Studios¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¡Ø¥¹¥ê¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÏËÍ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤³¤Ï¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¡ÊÃí¡§60Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤ËLA¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó½¸ÃÄ¡Ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âËÍ¤Î²È¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£East West Studios¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥à¤ÇÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë¤·¤Æ¤âÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï½ý¤È¤«·ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Ï¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬¥É¥é¥à¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥±¥¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥×¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤è¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¾å¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¼º£¸å¤ÎÍ½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍèÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌóÂ«¤¹¤ë¤è¡£¤â¤¦¤¹¤°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¤Ï¤½¤³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëAustin City Limits Music Festival¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¼Á°²ó¤ÎÍèÆü¤Ï2017Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦7Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ï2010Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é7Ç¯¸å¤¬2017Ç¯¤À¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁ°ºî¤«¤é¤Ï7Ç¯¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¡£¤³¤Î¡Ö7Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¼þ´ü¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¡£ºÇ½é¤Î7Ç¯¤È¤½¤Î¸å¤Î7Ç¯¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾ï¤ËÀ®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£º£¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬²¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡¼¿·¤¿¤Ê7Ç¯¼þ´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ëº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£
¡ØParadise State of Mind¡Ù
¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë
¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÇÛ¿®Ãæ¡§
https://Japan.lnk.to/PSOMPu
¹ñÆâÈ×CD 8·î21ÆüÈ¯Çä
Í¢ÆþÈ×CD 8·î23ÆüÈ¯Çä
https://wmg.jp/foster-the-people/
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥Ð¥ó¥ÉËÜÍè¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é80Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òº£¤Î»þÂå¤Î²»¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤¬¥Ï¡¼¥É¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²»³ÚËÜÍè¤Î³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥É¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Þ¥ë¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥¤¥È¤Î¥¤¥¾¥à¡¦¥¤¥Ë¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¬³Ú¤·¤¤²»³Ú¤òºî¤ë»þ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËµÕÀâÅª¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡£¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢²¿¤«¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¶Ê¤ò½ñ¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¤â¤Î¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢À¤³¦¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¹³¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¤«¤Ê¤êÀº¿ÀÅª¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¼º£¤È¤¤¤¦»þÂå¤ÎÄË¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¿±Ç¤·¤¿²»³Ú¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¿¿µÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¹Í¤¨¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ïº£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¤ÏËÍ¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È°Õ¿Þ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ë¤â¤Î¤À¡£¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡¢ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â²Ý¤·¤Æ¤¤¤ëÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤À¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â´¶¤¸¤ëÀÕÇ¤¤À¡£²¿¸Î¤Ê¤éËÍ¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ëÁ°¤ÎËÍ¤Ï²¿¥«·î¤ââÔÁÛ¤È»×º÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë¶Ê¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤·¤«¤â¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò¥À¡¼¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸½¼ÂÆ¨ÈòÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í¡¹¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤â´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÊª¤Î²»³Ú¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤°Õ¿Þ¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£º£¤ÎÀ¤³¦¤ÏÊ£»¨¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ¿¤¯¤ÇËÍ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤½¤³¤ÏÄñ¹³¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢Ä°¤¼ê¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤Ç´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤ÈÃ¯¤â¤¬²¿¤«¤·¤éÈóÆñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤ì¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È¤«¡¢¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤¬°¤¤¤È¤«¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ²¿¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤è¤êÂç¤¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤à¤À¤±¤À¤«¤é¡£
¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²»³ÚÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢¥È¥à¡¦¥È¥à¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥â¥í¥À¡¼¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÍ¤ÏºÇ½é¤Ï70Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é80Ç¯Âå½éÆ¬¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú¤ò¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¡¢½é´ü¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¡¢½é´ü¤Î¥¶¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥â¥í¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤Ï¡¢¸å¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¸¶·¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¥´¥¹¥Ú¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¥È¥à¡¦¥È¥à¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥é¥á¥ó¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥«¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ð¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥·¥ó¥»¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Î¶Ê¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥á¥í¥Ç¥£¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡£²»³Ú¼«ÂÎ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Æñ¤·¤¤²»³Ú¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¡¢´î¤Ó¤À¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢²»³ÚÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ÷»É¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¤Î¡ÖSee You In The Afterlife¡×¤Ï¤È¤Æ¤âÉ÷»ÉÅª¤Ê¶Ê¤À¡£º£¤Î»þÂå¡¢º£¤ÎÀ¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ø¥Ó¡¼¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ê¥ó¥¹¤Î¡Ö1999¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ë¤Ê¤é¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¶Ê¤À¤è¤Í¡£¤³¤ì¤â¤¢¤ë°ÕÌ£É÷»É¤À¡£
¥Ê¥¤¥ë¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡¹°ì½ï¤Ë¶Êºî¤ê¤ò¤¹¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÏËÍ¤Î²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÏÀ©ºîÃæ¤Î¶Ê¤ò²¿¶Ê¤«Èà¤ËÄ°¤«¤»¤¿¤è¡£Èà¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤Í¡£ËÍ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢70Ç¯Âå¤ËÈà¤¬¥·¥Ã¥¯¤Î²»³Ú¤Ç¤É¤¦»þÂå¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ï1930Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦¶²¹²¤Î»þÂå¤Î²»³Ú¤ò¡¢»þÂåÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¡£Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é70Ç¯Âå¤Î²»³Ú¤ò³Ú¤·¤µ¤È´î¤Ó¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¥³¡¼¥é¥¹¡¦¥Ñ¡¼¥È¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀº¿À¤ò¼«Í³¤Ë²òÊü¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£È½ÃÇ¤È¤«ÈãÉ¾¤Ê¤·¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£ËÍ¤¿¤ÁÁ´°÷¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÏÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÇÏ¼¯¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢Ãç´Ö³°¤ì¤Ë¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÏÆâÂ¦¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£º£¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¤¿¤À¿È¤ò¤Þ¤«¤»¤Æ³Ú¤·¤à»þ¡¢¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·¡¢¿Í¤È¿Í¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¼«Í³¤À¤·¡¢°¦¤À¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÉ½¸½¤À¤«¤é¡£º£¤ÎËÍ¤¬À¤³¦¤ò¸«¤¿»þ¡¢¿Í¡¹¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤À¡£²»³Ú¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤â²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÇÁü¡¢³¨²è¡¢»í¡¢Êª¸ì¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¿Í¡¹¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ïº£¤Î»þÂå¤¬»ý¤Ä¶²ÉÝ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤Í¡£
ÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¼¥µ¥¦¥ó¥Éºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢²»¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤·¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¡¢¥Û¡¼¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î±éÁÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤ÆÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡ª¡¡¡ÖGlitchzig¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤Î¥¹¥Æ¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥³¡¼¥ë¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥¢¥Ö¥¹¥È¥é¥¯¥È¡¦¥¸¥ã¥º¤Î¥½¥í¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥å¥ï¡¼¥È¤Ë¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Â¾¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥»¥¹¥Ë¡¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥Û¡¼¥ó¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¥Û¡¼¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏËÍ¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Õ¥ë¡¼¥È¤Î±éÁÕ¤Ï¥¤¥ó¥×¥í¥Ó¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤À¡£¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¤¬¥Û¡¼¥ó¤òÏ¿¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Èà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤â¤¦¤¹¤°À¤¤Ë½Ð¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È³Î¿®¤·¤¿¤Í¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ò2ÁÈ¸Æ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÏ¿²»¤·¤¿¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÏ¿²»¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢LA¤ÎEast West Studios¤ÎÂç¤¤Ê¥ë¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄ°¤±¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¥ë¡¼¥à¤Ë±éÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦²»¶Á¾å¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤â¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£
¡¼¤³¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤¬Èó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤ÏËÍ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤¦¤¹¤°¥é¥¤¥Ö¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ºÈª¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¤¤¤ë¤ó¤À¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ²»³ÚÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¶ÊËÜÍè¤Î¹½À®¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â²»³Ú¤Î·Á¼°¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ä¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤Î¥é¥¤¥Ö¤â°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¸¥ã¥º¤Î¥¤¥ó¥×¥í¥ô¥£¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Æ±»Î¤¬¤ª¸ß¤¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£²»³ÚÅª¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥¯¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¢¥Ý¥Ã¥×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤¬¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò²»³ÚÅª¤Ë¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¡¼LA¤ÎEast West Studios¤ÎÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥¶¡¦¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¡Ø¥¹¥ê¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÅÁÀâÅª¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÏËÍ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤³¤³¤Ï¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¯¥ë¡¼¡ÊÃí¡§60Ç¯Âå¡Á70Ç¯Âå¤ËLA¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó½¸ÃÄ¡Ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤âËÍ¤Î²È¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£East West Studios¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥à¤ÇÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥µ¥¦¥ó¥º¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¥Õ¥í¥¢¤Ë¤·¤Æ¤âÅö»þ¤ÈÆ±¤¸¤Þ¤Þ¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï½ý¤È¤«·ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Ï¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬¥É¥é¥à¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¡¢¥¥ã¥í¥ë¡¦¥±¥¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¡¦¥¢¥ó¥×¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤È¤«¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤è¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¡¢Îò»Ë¾å¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡¼º£¸å¤ÎÍ½Äê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÍèÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡£ÆüËÜ¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÌóÂ«¤¹¤ë¤è¡£¤â¤¦¤¹¤°¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¤Ï¤½¤³¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Æâ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëAustin City Limits Music Festival¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¼Á°²ó¤ÎÍèÆü¤Ï2017Ç¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦7Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¡£¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë¤Ï2010Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é7Ç¯¸å¤¬2017Ç¯¤À¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÁ°ºî¤«¤é¤Ï7Ç¯¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤À¡£¤³¤Î¡Ö7Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¼þ´ü¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¡£ºÇ½é¤Î7Ç¯¤È¤½¤Î¸å¤Î7Ç¯¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¾ï¤ËÀ®Ä¹¡¢ÊÑ²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£º£¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤³¤Î¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬²¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡¼¿·¤¿¤Ê7Ç¯¼þ´ü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤µ¤Ëº£´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£
¡ØParadise State of Mind¡Ù
¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥¶¡¦¥Ô¡¼¥×¥ë
¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÇÛ¿®Ãæ¡§
https://Japan.lnk.to/PSOMPu
¹ñÆâÈ×CD 8·î21ÆüÈ¯Çä
Í¢ÆþÈ×CD 8·î23ÆüÈ¯Çä
https://wmg.jp/foster-the-people/