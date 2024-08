FTISLAND、アジアツアー日本公演のDVD＆Blu-ray特典映像のメイキングティザーを公開！

FTISLANDがDVD/BD「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」を9月11日(水)にリリースする。「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY"」は2023年8月の韓国を皮切りに、マカオ、バンコク、台北、クアラルンプール、ジャカルタ、シンガポールと回ったFTISLAND アジアツアー「HEY DAY」の日本公演。

神戸、名古屋、東京、大阪、広島の計5都市で開催された日本ツアーは「Sage」「All Of My Life」など、韓国楽曲を惜しげもなく披露し、通常の日本公演とは一味違うFTISLANDの魅力をみせ、初の試みとなったツアーだ。本作は、5月6日(月・祝)に開催された東京ガーデンシアター公演の模様を収録している。本日、通常盤とPrimadonna盤(ファンクラブ会員限定購入)の特典映像として付属される「Backstage Exclusive of "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」のメイキングティザー映像が公開された。ティザー映像は、5月6日(月・祝)に行われた東京ガーデンシアターでの密着メイキング映像「Backstage Exclusive of "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」の一部模様を堪能でき、リハーサル風景やバックステージでの撮影風景、ミート&グリートなど、普段見ることが出来ない魅力が詰まった映像になっているので、注目だ。また、店舗別先着購入者特典の各デザインも公開! 併せてチェックしてほしい。

■リリース情報

DVD/Blu-ray「2024 FTISLAND LIVE IN JAPAN "HEY DAY" at Tokyo Garden Theater」

2024年9月11日(水)Release

<収録内容>(全形態共通)

1.シアワセオリー

2.Falling Star

3.パレ(I Hope)

4.Champagne

5.PUPPY

6.FREEDOM

7.サランフエ(僞愛)

8.サランアリ(Love Sick)

9.チョンドゥン(Thunder)

10.Not Enough

11.All Of My Life

12.Wind

13.Take Me Now

14.Broken

15.Time To

16.Sage

17.Rising Star(With G.O.P)

18.I'm Still Here

19.Beautiful

20.Flower Rock

21.Orange Days

22.FT ISLAND

23.PRIMADONNA



<特典映像>

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater



<Primadonna盤 特典映像>

・Backstage Exclusive of "HEY DAY" Tokyo Garden Theater

・琉球風水志シウマによる FTISLANDの"HEY DAY"占い



●通常盤

DVD(WPBL-90659):6,300円(税込)

Blu-ray(WPXL-90321):7,400円(税込)



●Primadonna盤

DVD + PHOTO BOOK(WPBL-60020/21):8,500円(税込)

Blu-ray + PHOTO BOOK(WPXL-60011):9,600円(税込)

[PHOTO BOOK]撮り下ろしカラーフォトブック



【店舗別購入者特典】

・セブンネットショッピング:ミニアクリルスタンドキーホルダー(ソロ写真3個セット)

・楽天ブックス:缶バッジ(ソロ写真3個セット)

・Amazon.co.jp:ビジュアルシート 2枚セット

・その他の店舗、先着特典:トレーディングカード(ソロ3種より1種ランダム付与)

・FNC JAPAN ONLINE STORE:A3ポスター(デザイン1種)(Primadonna限定盤/通常盤・DVD/BD共通)



