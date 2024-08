SEVENTEEN、横浜で写真展の開催が決定！日本ツアーの準備過程を記録

HYBEの日本本社であるHYBE JAPANは、HYBEが展開する展示ブランド「HYBE INSIGHT」によるSEVENTEENの写真展「[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN」を10月18日から11月24日まで、YOKOHAMA COAST LEDTOKYO YOKOHAMA STUDIOで開催する。

HYBE INSIGHTは、「WE BELIEVE IN MUSIC」というHYBEのミッションのもと、「音楽で感動を与え、善良な影響力を分け合って人生の変化を作っていく」という企業理念が反映されたHYBEの展示ブランド。本写真展には、2023年に開催された日本でのドームツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN」や今年5月に開催されたスタジアムツアー「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO JAPAN」へと向けたSEVENTEEN13人の準備過程の記録が収められている。ステージ上でまるで1つになったかのような完璧に息を合わせたパフォーマンスを見せる13人のチームワーク、そして絶え間ない練習と猛烈な準備を重ねた努力の軌跡をたどり、コンサートの感動とメンバーが伝えようとしたメッセージが感じられる内容となっている。日本でこれまで開催されたSEVENTEENの写真展の中では史上最多となる、400点以上の写真を展示。さらに、今回の写真展ではすべてのエリアにおいて写真撮影が可能となっており、来場者は好きな展示を記録して思い出として持ち帰ることができる。本写真展の入場チケットは、8月19日よりスーパーファンプラットフォームweverseで、「SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"」を対象とした先行抽選予約を開始。詳しい情報は、特設サイトより確認することができる。

■開催概要

「[HYBE INSIGHT] SEVENTEEN EXHIBITION 'FOLLOW FELLOW' IN JAPAN」

開催期間:2024年10月18日(金)〜2024年11月24日(日)[38日間]

会場:YOKOHAMA COAST LEDTOKYO YOKOHAMA STUDIO(〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル2階)



特設サイトはこちら



入場チケット料金:SEVENTEEN Japan official fanclub "CARAT"先行チケット 3,520円(税込/システム手数料別)

入場特典:オリジナルフォトチケット(ランダムで1枚配布)