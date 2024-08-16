フォーエイト48あみか・フジコーズら、音楽＆ファッションの新しい祭典「STARRZ TOKYO」出演決定 第2弾ラインナップ発表
【モデルプレス＝2024/08/16】音楽とファッションが融合した新しい祭典「STARRZ TOKYO」（スターズトーキョー）が9月25日〜26日の2日間、東京・きゅりあん（品川区総合区民会館）で開催される。第2弾ラインナップとして男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかや、フジテレビ系「オールナイトフジコ」にレギュラー出演する現役女子大生グループ・フジコーズなどの出演が発表された。
【写真】現役女子大生アイドル、太ももまで美脚全開
「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。
テーマに据えた「MUSIC＆FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河＝GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。
スペシャルゲストとして貴島明日香、藤井サチの出演が決定。注目のライブアクトにはフジコーズ、あみか、ヒップホップ／R＆BアーティストのSOUTH BLUE、音楽ユニットK.K.の出演が解禁された。
◯9月25日（水）アーティスト：あみか（フォーエイト48）／荒井麻珠／UNLAME／ideal peco／稲場愛香／STU48／OCHA NORMA／仮面女子／SAKURA GRADUATION／SAKURA DOLL／芹澤優／高嶺のなでしこ／Chego／TEAM SHACHI／Devil ANTHEM.／HATEandTEARS／#2i2／NEO JAPONISM／Hey!Mommy!／Peel the Apple／フジコーズ／ほくりくアイドル部／WHITE SCORPION／わーすた／Onephony
スペシャルゲスト：貴島明日香
◯9月26日（木）アーティスト：安藤祐輝／UNDEЯ DOG／VORTEX／ORβIT／カラフルダイヤモンド／K.K.／SOUTH BLUE／Crimson Crat Clan／JAM HEADS／杉本琢弥／Scapegoat／Seven Deuce／双極スペクトラム／BMK／Poltergergeist／NOCO／8iper／BUGVEL／VALSHE／BOYS AND MEN／BLACKIRIS／UNiFY／リアルピース／RIKU／0.1gの誤算／WORLD LAUG H
スペシャルゲスト：藤井サチ
【開催日時】
◯2024年9月25日（水）
1部 12:00 OPEN／12:30 START（予定）
2部 17:00 OPEN／17:30 START（予定）
◯2024年9月26日（木）
12:00 OPEN／12:30 START（予定）
【会場】きゅりあん（品川区総合区民会館）
【公式サイト】https://starrz.tokyo/
【公式X】https://x.com/starrz_tokyo
【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925
【チケット】
VIP席：先行：9,900円（税込）／プレゼント付き
通常席：選考：5,900円（税込）
【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3
【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/
◯先行販売第1弾※終了
2024年7月19日（金）18:00〜2024年07月28日（日）23:59 ※8月3日（土）より順次当落発表予定
◯先行販売第2弾
2024年8月16日（金）18:00〜2024年08月25日（日）23:59 ※8月31日（土）より順次当落発表予定
◯⼀般販売
2024年9月13日（金）10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆初開催の「STARRZ TOKYO」テーマは「MUSIC＆FASHION GALAXY」
「STARRZ TOKYO」は、コロナ禍を経て文化の在り方までもが変わってしまった現代で、新しく輝く「STAR」をアーティスト、ファッション、ブランドなど様々な業界から発掘・集結した祭典を開催し、多くの人々と共有していきたいという考えで立ち上げられた。当日はアーティストライブやファッションショーなどが展開される予定。
テーマに据えた「MUSIC＆FASHION GALAXY」は、数え切れないほどの「STAR」が散りばめられた煌びやかな「銀河＝GALAXY」と、15世紀にスペインで生まれた言葉で「祝福」を意味する「Gala」のダブルミーニングとなっており、音楽とファッションのコンテンツを軸に、観客と「特別で盛大な祭典」を楽しみ、共に「GALAXYを作り出す」という想いが込められた。
◆フォーエイト48あみか・フジコーズら豪華出演者解禁
スペシャルゲストとして貴島明日香、藤井サチの出演が決定。注目のライブアクトにはフジコーズ、あみか、ヒップホップ／R＆BアーティストのSOUTH BLUE、音楽ユニットK.K.の出演が解禁された。
◯9月25日（水）アーティスト：あみか（フォーエイト48）／荒井麻珠／UNLAME／ideal peco／稲場愛香／STU48／OCHA NORMA／仮面女子／SAKURA GRADUATION／SAKURA DOLL／芹澤優／高嶺のなでしこ／Chego／TEAM SHACHI／Devil ANTHEM.／HATEandTEARS／#2i2／NEO JAPONISM／Hey!Mommy!／Peel the Apple／フジコーズ／ほくりくアイドル部／WHITE SCORPION／わーすた／Onephony
スペシャルゲスト：貴島明日香
◯9月26日（木）アーティスト：安藤祐輝／UNDEЯ DOG／VORTEX／ORβIT／カラフルダイヤモンド／K.K.／SOUTH BLUE／Crimson Crat Clan／JAM HEADS／杉本琢弥／Scapegoat／Seven Deuce／双極スペクトラム／BMK／Poltergergeist／NOCO／8iper／BUGVEL／VALSHE／BOYS AND MEN／BLACKIRIS／UNiFY／リアルピース／RIKU／0.1gの誤算／WORLD LAUG H
スペシャルゲスト：藤井サチ
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
【開催日時】
◯2024年9月25日（水）
1部 12:00 OPEN／12:30 START（予定）
2部 17:00 OPEN／17:30 START（予定）
◯2024年9月26日（木）
12:00 OPEN／12:30 START（予定）
【会場】きゅりあん（品川区総合区民会館）
【公式サイト】https://starrz.tokyo/
【公式X】https://x.com/starrz_tokyo
【公式Instagram】https://www.instagram.com/starrz_tokyo/
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@starrz0925
【チケット】
VIP席：先行：9,900円（税込）／プレゼント付き
通常席：選考：5,900円（税込）
【EVENTIFY】https://www.funity.jp/tickets/sttokyo/show/sttokyo24/3/3
【チケットぴあ】https://w.pia.jp/t/starrz-tokyo/
◯先行販売第1弾※終了
2024年7月19日（金）18:00〜2024年07月28日（日）23:59 ※8月3日（土）より順次当落発表予定
◯先行販売第2弾
2024年8月16日（金）18:00〜2024年08月25日（日）23:59 ※8月31日（土）より順次当落発表予定
◯⼀般販売
2024年9月13日（金）10:00〜 ※先着・売り切れ次第終了
（modelpress編集部）
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