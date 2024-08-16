¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¤¬ÂæÉ÷°ì²á¤Î²£ÉÍ¤Ç£¶¾¡ÌÜ¤Ø¡Ö¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤Î£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþÇ°¤ÊÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂæÉ÷°ì²á¤Î²£ÉÍ¤Ç£¶¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÃæÆüÀï¡Ê£±£°Æü¡á¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï£¶²ó£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿°æ¾å¡£¥«¡¼¥ÉÆ¬¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÏÂæÉ÷Ä¾·â¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢£±£·Æü¤Î»î¹ç¤Ï¼Â¼Á¡Ö¥«¡¼¥ÉÆ¬¡×¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£º£Æü¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÌÀÆü¤¬¥«¡¼¥É½éÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹¶¤á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß½½Ê¬¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ³®ÀûÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£··î£³Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤«¤éÉé¤±¤Ê¤·¤Î£³Ï¢¾¡Ãæ¤È¼ã¤º¸ÏÓ¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤â¼ó°Ì¡¦¹Åç¤ò£±¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿½ªÈ×Àï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼ã¤µ¤òÉð´ï¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£