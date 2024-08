私たちの宇宙には「反物質」はほとんどありませんが、その理由はよく分かっていません。この謎を解決するために、反物質の性質を測定し、物質と比較する実験が行われていますが、精密な測定をするには課題がいくつもあります。

欧州原子核研究機構(CERN)の国際研究チーム「BASEコラボレーション」は、これまでで最も効率的な反陽子冷却装置“マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ(Maxwell’s daemon cooling double trap)”を開発しました(※1)。この装置は、従来の100分の1以下の時間で反陽子を冷却することができるため、反陽子の性質の測定回数を増やすことができます。これにより、反陽子の性質をより正確に測定できることになります。

※1…マクスウェルの悪魔(Maxwell’s daemon)とは、物理学者ジェームズ・クラーク・マクスウェルが提唱した思考実験です。本題から逸れるため詳しい説明は割愛しますが、後述する通り、この装置には反陽子を温度で仕分けする部分があるため、分子の動きを観察する架空の存在を仮定した思考実験になぞらえての名称であると推測できます。

【▲ 図1: “マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ”の全体像。1セントユーロ硬貨(直径約1.6cm)と比較するとそのコンパクトさが分かります。(Credit: BASE Collaboration)】

■物質が満ちた宇宙という大問題

私たちの宇宙は、まさにこの記事を読んでいるあなた自身をはじめとして様々な物質で満たされています。その一方で、物質と対を成す存在である「反物質」はほとんど存在しません。「バリオン数生成問題」と呼ばれるこの偏りは、宇宙に関する最大の謎の1つとして長年存在し続けています。

数多くの実験で、物質と反物質は必ず一対一で生成され、一対一で消滅することが分かっています。すると誕生直後の宇宙では、物質と反物質が同じ数だけ生成された後、すぐに消滅してしまうはずです。これは、物質で満たされている現在の宇宙の状況と明らかに一致しません。

バリオン数生成問題の解決には、物質と反物質は完全に一対一で生成されるのではなく、10億分の1ほどの偏りで物質が反物質よりも多く生成されるか、もしくは消滅を免れる必要があります。そしてこのような偏りが起こるには、物質と反物質の性質がわずかに異なる必要があります。ただしこれまでの実験で、物質と反物質の性質は、ごく一部の例外(CP対称性の破れなど)を除けば数値がとてもよく一致しており(※2)、仮に違いがあるとしても、それは相当わずかな差であることが分かっています。

※2…物質と反物質を比較すると、例えば電荷のように符号が反転しているものもあります。ただし符号の違いを除けば、その絶対値はよく一致していることが知られています。物質と反物質の値の一致とは、通常は絶対値が一致していることを指しています。

■反陽子を温度で選別する冷却装置を開発

CERNの国際研究チーム「BASEコラボレーション」は、物質と反物質の性質に違いがあるのかを調べる研究を行っています。BASEとは「バリオン-反バリオン対称性実験(Baryon Antibaryon Symmetry Experiment)」を意味します。

BASEコラボレーションでは、反物質の1つ「反陽子」の性質を測定しています。反陽子は、最も身近な物質(バリオン)である陽子と対の関係にあります。陽子の性質はよく知られているため、反陽子との性質の違いを測定することは比較的容易です。

ただし、反陽子は自然界には存在しないため、エネルギーの高い粒子衝突などで生成する必要があります。このような反陽子は運動エネルギーが大きい、言い換えると高温な反陽子であるため、精度の高い測定ができません。これを改善するには、磁場を使って運動エネルギーを小さくする装置「ペニングトラップ」を使って、反陽子を冷却する必要があります。しかし今までは、冷却にかかる時間が長すぎるために、精密な測定に必要となる実験回数に限界がある、という課題がありました。

【▲ 図2: “マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ”の仕組みの概況。反陽子が通るトンネルの周りにはペニングトラップがありますが、これは測定部(Analysis Trap)と冷却部(Cooling Trap)の二重構造であり、温度の低い反陽子のみ選別して冷却部に送る仕組みとなっています。(Credit: BASE Collaboration)】

BASEコラボレーションは、新たな冷却装置“マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ”を作成し、冷却に関する課題を大きく改善しました。ペニングトラップを2つ組み合わせたこの装置は、反陽子の冷却を行う部分と、反陽子の温度を測定する部分とに分かれます。測定部では、反陽子が温度ごとに選別され、より低温の反陽子のみが冷却部に通されます。これにより、冷却部での反陽子の冷却が最適化されます。

今回の新しい装置により、反陽子の冷却は大幅に改善されました。BASEコラボレーションでは反陽子の磁気モーメント(陽子の棒磁石のような性質)を測定項目の1つとして選んでいますが、精密な測定にはほぼ絶対零度(0.0002K)まで反陽子を冷却する必要があります。今までの装置ではこの温度を達成するのに15時間かかっていましたが、新しい装置ではわずか8分と、100分の1以下にまで短縮されました。

■10年かかる測定が1か月でできるように

【▲ 図3: “マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ”を設置する、今回の論文の筆頭著者のBarbara Maria Latacz氏。(Credit: CERN)】

BASEコラボレーションは、新しい装置により、反陽子の性質をさらに精度よく測定できるようになると期待しています。これまでの測定で、反陽子の磁気モーメントは陽子の磁気モーメントと非常によく一致しており、違いがあったとしても最大でも約10億分の1であることが分かっています。BASEコラボレーションでは、最大約100億分の1の違いが区別できるようになるまで、測定結果を改善することを目標にしています(※3)。

※3…より正確には、磁気モーメントの値を測定するために必要な「スピン遷移」と呼ばれる性質を、従来の1000倍以上の精度で測定することを目指しています。

この程度の差を測定するには、測定実験を約1000回行う必要がありますが、今までの装置ではこの実験を10年も続ける必要があり、事実上不可能でした。BASEコラボレーションは、“マクスウェルの悪魔二重冷却トラップ”を使えば実験期間を約1か月まで短縮できると見込んでいます。

今回の測定装置の開発により、物質と反物質の性質の違いが見つかるかもしれませんし、見つからないかもしれません。どのような結果が出るにしても、実験を繰り返すことにより、宇宙の大きな疑問の1つの答えへの手がかりが見つかるかもしれません。

文/彩恵りり 編集/sorae編集部