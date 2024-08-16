¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û´ØÅì°ì¤¬£µÇ¯¤Ö¤ê£¸¶¯Æþ¤ê¡¡ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÃë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤¾¡ª¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª¡×
¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£±£°Æü¡Ê£±£¶Æü¡ËÂè£²»î¹ç¤Ï´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤¬£³¡½£²¤ÇÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÌÎ¦¡ÊÊ¡°æ¡ËÀï¤ÏÂè£´»î¹ç¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿´ØÅì°ì¡£¡ÖÃë¤Î¹Ã»Ò±à¤Ï¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤¤¾¡ª¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ê¥¤¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤ÏÊÆÂô´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤Î±ß¿Ø¤Ç¤Ï¼«¤éÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¼³Ý¤±¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£²²ó¤Ë¾®Åç¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡££³²ó¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢°ì»þ¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì°ì¥Ê¥¤¥ó¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤·¡£
¡¡£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ÂìÀî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤«¤éÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¸å¤Ë·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é±Û¸å¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÃæÁ°¤ØÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤ÎÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤âÂçÊÑÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¦¥Á¤Ï¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯Àï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£