よさこい踊りの素晴らしさを伝える！アンフィニ「よさこい体験教室」

アンフィニは、『夏休みを過ごす子どもたちに、地域に愛されているよさこい踊りの素晴らしさを伝えたい』という強い想いから、同社が受託運営する青森県の放課後児童クラブに在籍する児童及びその保護者を対象に、親子で参加できるよさこい体験教室を2024年8月21日〜8月23日に開催します。

アンフィニ「よさこい体験教室」

五所川原市の3施設で三日間にわたり、開催されます。

本イベントは弘前大学よさこいサークル HIRODAI 焔舞陣と連携しています。

イベント詳細はこちら:

https://anfini.co.jp/hoiku/topics/20240809.html

●弘前大学よさこいサークル HIRODAI 焔舞陣とは

2005年に創立。

青森県弘前市に拠点を置く、弘前大学内のよさこいサークルです。

青森県内のみならず、北海道・東北地方を中心に様々なイベントで演舞を行い、活躍。

●よさこい体験教室の開催にあたって

『よさこい』をテーマとした体験教室は今回が初開催となります。

『よさこい』は全国にあり、各地でお祭りが催され、どの地域の人も触れることができる身近なものとなっています。

また、『よさこい』には小さいお子様も楽しめるポップな演舞から、年配の方でも踊れるゆったりとした美しい演舞まで、老若男女それぞれの楽しみ方があります。

実施するイベントスケジュールは以下の通りです。

◎2024年8月21日(水) 13:30〜15:00(予定)

場所:五所川原市立中央小学校児童クラブ

◎2024年8月22日(木) 10:00〜11:30(予定)

場所:五所川原市立金木小学校児童クラブ

◎2024年8月23日(金) 10:00〜11:30(予定)

場所:五所川原市立三輪小学校児童クラブ

