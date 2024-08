阪急メンズ大阪にオープン！モンブラン「マイスターシュテュック100周年ポップアップストア 」

モンブランは、メゾンを代表する筆記具マイスターシュテュックの100周年を記念し、2024年8月21日(水)〜27日(火)の期間、阪急メンズ大阪 1F メインステージにてポップアップストアをオープンします。

モンブラン「マイスターシュテュック100周年ポップアップストア 」

映画監督ウェス・アンダーソンによるキャンペーンイメージ

期間:2024年8月21日(水)〜8月27日(火)

場所:阪急メンズ大阪 1F メインステージ

1924年に初めて発表されて以来、モンブランの代名詞となり、筆記文化の象徴となったマイスターシュテュック。

このアニバーサリーキャンペーンでは、アカデミー賞受賞監督であり脚本家でもあるウェス・アンダーソンが監督・脚本を務め、独特の映像美とエキセントリックで型破りなストーリーテリングが特徴のスタイルが存分に表現されています。

2024年8月21日(水)より、阪急メンズ大阪 1F メインステージに、このウェス・アンダーソンの世界観にインスパイアされたポップアップストアが期間限定で登場します。

アーカイブのコンセプトを再考した筆記具、マイスターシュテュック ジ オリジン コレクションをはじめ、人気のレザーコレクション、サルトリアルから、新色グラベルを先行販売します。

また週末には、レザーケアのプロによるレザーグッズを長くご愛用いただくためのお手入れ方法の実演や、カリグラファーにお名前やメッセージをレザーグッズやカードに書いてもらうことのできるイベントも予定しています。

さらに、期間中商品を購入の方で、マイスターシュテュック100周年を記念したオリジナルふろしきがもらえます。

(インク、リフィルは除く)

マイスターシュテュック100周年を記念したオリジナルふろしき

希望の方には、オリジナルふろしきでラッピングします

<阪急メンズ大阪先行販売商品>

筆記具に次いで歴史の深いレザーグッズ。

その誕生は「持ち運べる万年筆」が登場したことにより、それを収納するためのケースが必要となったことから始まります。

モンブランの長い伝統から培ったレザーグッズは進化を遂げ、イタリアのファクトリーで職人によって丁寧に仕上がっています。

阪急メンズ大阪 ポップアップストア先行販売となるサルトリアル コレクションの新色グラベルは、上質なサフィアーノレザーを使用し、秋の装いにもマッチするカラーリングが特徴です。

上)モンブラン サルトリアル 142バッグ ラージ 248,600円(税込)

下)モンブラン サルトリアル ミニメッセンジャー 149,600円(税込)

先行販売のモンブラン サルトリアル 142バッグ ラージ

先行販売のモンブラン サルトリアル ミニメッセンジャー

上記バッグのほか、小物(ウォレットやカードホルダー)もあります

□8月24日(土)11時-13時、14時-18時 レザーケアイベント

レザーケアのプロが来店し、レザーアイテムを長くご愛用いただくためのお手入れ方法を実演します。

□8月25日(日)12時 15時、16時-17時 モダンカリグラフィーイベント

カリグラファーの島野真希さんが来店し、購入したレザーグッズやカードにカリグラフィーでお名前やメッセージがもらえます。

