¡ÖÂÎ¤¬³Ú¡ª¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª·ÝÇ½¿Í¤¬Àä»¿¤¹¤ë¡È¶Ã°Û¤Î¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡É
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£8·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄÌÈÎ ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼SP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÄÌÈÎ³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ3¤Ä¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¶¥¤¦¤³¤Î´ë²è¡ª MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´è¤Ê¤À¤¬¡¢¾¾²¼¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª»ÑÀª¤âÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡õ½ÐÍèÎ©¤ÆÆ¦Æý¤¬1ÇÕ19±ß¡ª¡©Á´¼«Æ°Ä´Íý´ï
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î·ã°ÂÆù¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÆù¤Î¥¹¥¸ÀÚ¤ê´ï¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿¦¿Í¤¬¸¦¤¤¤ÀÄ¦¹ïÅá¤ò20ËÜ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾²¼¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÁáÂ®¡¢¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÆù¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÆù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÆù¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³ú¤ß¤Á¤®¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹Å¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÆù¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¦Æù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾ÁÒ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¡ª
¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ªÆù¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï´Ø»Ô¤ÎÄ¦¹ïÅá¿¦¿Í¤¬1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ä¦¹ïÅá¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡£Æù¤Î¥¹¥¸¤òÀÚ¤ë»þ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¸¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤½¤¦¡£¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤Ï¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¦¹ïÅá¤Î´ÝÅá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¸¤òÆ¨¤¬¤µ¤º´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤ó¤«¤ÄÍÑ¤ÎÆù¤ä·Ü¤Î¤â¤âÆù¤Ê¤É¤Î¥¹¥¸¤â¡¢ÎÏ¤¤¤é¤º¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥É¥Ô¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¤È¤ó¤«¤Ä¤ä¤«¤éÍÈ¤²¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï¢È¯¡ª Ê¬²ò¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢¿åÀö¤¤¤ä¿©Àöµ¡¤Ç¤ÎÀö¾ô¤âOK¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥Õ¥¡¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹¤òÉÕ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÇ¹þ5980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
·¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·¤Äì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ê·ã°Â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¶Ë¾å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ëÃæÉß¤¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ÂÎ°µÊ¬»¶¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃæÉß¤¤Ç¡¢¾¾²¼¤Ï¥¤¥¹¤ËÃÖ¤¤¤¿¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¾å¤ËÀ¸Íñ¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Íñ¤Ï³ä¤ì¤º¤ËÌµ»öÀ¸´Ô¡ª ¼Â¤Ï¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ÎÁÇºà¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¤È¤¤¤¦ÂÎ°µÊ¬»¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¥´¥à¤ò±úÆÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤Ã¤¿°µÎÏ¤ò¼þ°Ï¤ËÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î°µÎÏÊ¬»¶¤òÈæ¤Ù¤¿±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¡Ö(Â¤ÎÎ¢)Á´ÂÎ¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾¾²¼¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ì¾ÁÒ¤¿¤Á¤¬¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤¿·¤¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á´°÷¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÊâ¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤â»ÑÀª¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê·¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¾å¡¢¹³¶Ý²Ã¹©¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º(22¡Á25Ñ)¤ÈL¥µ¥¤¥º(25¡Á28Ñ)¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç3Ëç¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ5980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
ÄÌÈÎ³¦¤ÎÀ¸¤±¤ëÅÁÀâ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¾¦ÉÊ3¤Ä¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¶¥¤¦¤³¤Î´ë²è¡ª MC¤ÎÌ¾ÁÒ½á¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÀäÂÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´è¤Ê¤À¤¬¡¢¾¾²¼¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾²¼¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª»ÑÀª¤âÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡õ½ÐÍèÎ©¤ÆÆ¦Æý¤¬1ÇÕ19±ß¡ª¡©Á´¼«Æ°Ä´Íý´ï
¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î·ã°ÂÆù¤â¥Ö¥é¥ó¥ÉÆù¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÆù¤Î¥¹¥¸ÀÚ¤ê´ï¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î¿¦¿Í¤¬¸¦¤¤¤ÀÄ¦¹ïÅá¤ò20ËÜ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾²¼¤Ï¡Ö°Û¾ï¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÁáÂ®¡¢¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÆù¤È¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÆù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÆù¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³ú¤ß¤Á¤®¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¹Å¤¤¤¬¡¢¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ªÆù¤Ï¡¢¡Ö°ã¤¦Æù¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ¾ÁÒ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¡ª
¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ªÆù¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ì¤Ï´Ø»Ô¤ÎÄ¦¹ïÅá¿¦¿Í¤¬1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿Ä¦¹ïÅá¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¡£Æù¤Î¥¹¥¸¤òÀÚ¤ë»þ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò»È¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¹¥¸¤ò¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÀÚ¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¤½¤¦¡£¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤Ï¿Ï¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¦¹ïÅá¤Î´ÝÅá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¸¤òÆ¨¤¬¤µ¤º´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤È¤ó¤«¤ÄÍÑ¤ÎÆù¤ä·Ü¤Î¤â¤âÆù¤Ê¤É¤Î¥¹¥¸¤â¡¢ÎÏ¤¤¤é¤º¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥É¥Ô¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ë¥¯¥µ¥¹ ¥×¥í¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¤È¤ó¤«¤Ä¤ä¤«¤éÍÈ¤²¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤µ¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï¢È¯¡ª Ê¬²ò¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¡¢¿åÀö¤¤¤ä¿©Àöµ¡¤Ç¤ÎÀö¾ô¤âOK¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¥Õ¥¡¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥¹¤òÉÕ¤±¤¿ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢ÀÇ¹þ5980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×
·¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·¤Äì¤¬¥Ú¥é¥Ú¥é¤Ê·ã°Â¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬¶Ë¾å¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ëÃæÉß¤¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ÂÎ°µÊ¬»¶¤ËÍ¥¤ì¤¿ÃæÉß¤¤Ç¡¢¾¾²¼¤Ï¥¤¥¹¤ËÃÖ¤¤¤¿¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¾å¤ËÀ¸Íñ¤òÃÖ¤¡¢¤½¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤ÆÂ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Íñ¤Ï³ä¤ì¤º¤ËÌµ»öÀ¸´Ô¡ª ¼Â¤Ï¡¢¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤ÎÁÇºà¤ËÈëÌ©¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥µ¡¼¥â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¤È¤¤¤¦ÂÎ°µÊ¬»¶¤ËÍ¥¤ì¤¿¥´¥à¤ò±úÆÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤Ã¤¿°µÎÏ¤ò¼þ°Ï¤ËÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î°µÎÏÊ¬»¶¤òÈæ¤Ù¤¿±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¡Ö(Â¤ÎÎ¢)Á´ÂÎ¤ÇÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾¾²¼¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ì¾ÁÒ¤¿¤Á¤¬¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤¿·¤¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤Æ¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á´°÷¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÊâ¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤â»ÑÀª¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥à¥Æ¥¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê·¤¤Ë¤â»È¤¨¤ë¾å¡¢¹³¶Ý²Ã¹©¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢M¥µ¥¤¥º(22¡Á25Ñ)¤ÈL¥µ¥¤¥º(25¡Á28Ñ)¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç3Ëç¥»¥Ã¥È¤òÀÇ¹þ5980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£