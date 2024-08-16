トリプルファイヤー、7年ぶりアルバムより「お酒を飲むと楽しいね」MV公開
トリプルファイヤーが、7年ぶりとなるニューアルバム『EXTRA』のCD版を9月25日にリリースすることを発表した。
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CD版は『EXTRA』収録曲のInstrumental ver.を完全収録した豪華2枚組仕様として発売される。
また、映像作家・佐々木堅人による「お酒を飲むと楽しいね」のミュージックビデオも公開と。”お酒を飲むと楽しいね”と発した言葉が言霊となって映像化されたような、楽しくも深い作品となっている。
＜リリース情報＞
トリプルファイヤー
『EXTRA』
2024年9月25日リリース
SPACE SHOWER MUSIC
定価：3000円＋税
=収録曲=
DISC1
1. お酒を飲むと楽しいね
2. BAR
3. スピリチュアルボーイ
4. ユニバーサルカルマ
5. サクセス
6. ここではないどこか
7. シルバースタッフ
8. 諦めない人
9. 相席屋に行きたい
10. ギフテッド
DISC 2
1. お酒を飲むと楽しいね (Instrumental)
2. BAR (Instrumental)
3. スピリチュアルボーイ (Instrumental)
4. ユニバーサルカルマ (Instrumental)
5. サクセス (Instrumental)
6. ここではないどこか (Instrumental)
7. シルバースタッフ (Instrumental)
8. 諦めない人 (Instrumental)
9. 相席屋に行きたい (Instrumental)
10. ギフテッド (Instrumental)
https://triplefirefirefire.tumblr.com/
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CD版は『EXTRA』収録曲のInstrumental ver.を完全収録した豪華2枚組仕様として発売される。
また、映像作家・佐々木堅人による「お酒を飲むと楽しいね」のミュージックビデオも公開と。”お酒を飲むと楽しいね”と発した言葉が言霊となって映像化されたような、楽しくも深い作品となっている。
トリプルファイヤー
『EXTRA』
2024年9月25日リリース
SPACE SHOWER MUSIC
定価：3000円＋税
=収録曲=
DISC1
1. お酒を飲むと楽しいね
2. BAR
3. スピリチュアルボーイ
4. ユニバーサルカルマ
5. サクセス
6. ここではないどこか
7. シルバースタッフ
8. 諦めない人
9. 相席屋に行きたい
10. ギフテッド
DISC 2
1. お酒を飲むと楽しいね (Instrumental)
2. BAR (Instrumental)
3. スピリチュアルボーイ (Instrumental)
4. ユニバーサルカルマ (Instrumental)
5. サクセス (Instrumental)
6. ここではないどこか (Instrumental)
7. シルバースタッフ (Instrumental)
8. 諦めない人 (Instrumental)
9. 相席屋に行きたい (Instrumental)
10. ギフテッド (Instrumental)
https://triplefirefirefire.tumblr.com/