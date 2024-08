ブライダルリング購入でオリジナルギフトも！ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

ハリー・ウィンストンでは、2024年9月13日〜16日にブライダルフェアを開催します。

ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

Harry Winston 2024 September Bridal Fair

"キング・オブ・ダイヤモンド"と称される世界最高峰の輝きをふたりの永遠の愛の証に。

“キング・オブ・ダイヤモンド”と称される世界最高峰の輝きをふたりの永遠の愛の証に。

ブランドが独自の基準により厳選した最高級のダイヤモンドと、その輝きを最大限に引き出す繊細なセッティングにより生み出されるブライダルリングの特別な輝きをご覧ください。

フェア期間中にブライダルリングを購入で、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意しています。

さらに心斎橋店、阪急梅田店、大丸神戸店にて購入すると、W大阪 1階「MIXup(ミックスアップ)」にて2024年10月1日〜11月30日まで開催予定の「“HARRY WINSTON’s New York” Afternoon Tea」招待チケットを用意しています。

フェア期間中は予約おすすめです。

予約は、ハリー・ウィンストン店舗、または、クライアントインフォメーションまでお問い合わせください。

