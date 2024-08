KANDAO社製の8KVRカメラ！三友「QooCam 3 Ultra」

三友は、KANDAO社製360°8KVRカメラ「QooCam 3 Ultra」の日本国内での取り扱いを開始し、2024年8月下旬に発売します。

三友「QooCam 3 Ultra」

QooCam 3 Ultra(1)

■QooCam 3 Ultraについて

センサー :1/1.7インチ

F値 :F1.6

ISO感度 :100〜6400

電子シャッター速度:写真…1/6400s〜50s、動画…1/6400s〜フレームレート設定値

ホワイトバランス :自動、2500K〜10000K

静止画解像度 :96MP(13888×6944)、24MP(6944×3472)

360度動画解像度 :8K@24/25/30fps、5.7K@24/25/30/50/60fps、4K@100/120fps

単レンズ動画解像度:4K@24/25/30/50/60fps、3.4K@100fps

ビットレート :150Mbps

写真フォーマット :JPG/DNG

動画フォーマット :MP4

色域 :8bit BT.709、10bit BT.2020(HLG)

IP規格 :IP68、水中で最大10メートル

ジャイロスコープ :6軸ジャイロスコープ

内部ストレージ :内部ストレージ128GBとmicroSDカードスロット

重量 :296g(電池含まず)、336g(電池含む)

バッテリー容量 :2280mAh

動作環境温度 :-20℃〜40℃

三友はKANDAO社の日本国内における正規販売代理店です。

