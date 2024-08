横浜駅西口地下直結でショッピングや観光の拠点として便利な「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

今回は「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」のラウンジ「シーウインド」で提供されているフレッシュフルーツスカッシュを紹介します。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」フレッシュフルーツスカッシュ

販売期間:販売中〜2024年8月31日(土)※平日限定

価格:レモン 1,400円(税・サ込)/オレンジ 1,600円(税・サ込)/グレープフルーツ 1,800円(税・サ込)

販売店舗:ラウンジ「シーウインド」

ホテル内にバリエーション豊かな8つのレストラン&バーがある「横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ」

猛暑が続くこの季節を、ホテル内の涼やかな空間で心地よく過ごせる、期間限定の特別なメニューやプランを提供中。

カフェ利用だけでなく、ビジネスの商談やワーキングスペースとしての利用も広がっている、優雅にゆったり過ごせるラウンジ「シーウインド」

そんな「シーウインド」に、外出先での暑さをしのいだり、お仕事の合間にホッと一息つきたいときにおすすめなフレッシュフルーツスカッシュが登場しています。

搾りたての果汁と、エルダーフラワーが香るトニックウォーター「FEVER-TREE」を合わせた爽やかなドリンクは、レモン、オレンジ、グレープフルーツの3種から選択可能。

自分で仕上げていただくフレッシュフルーツスカッシュは、じめじめとした暑さが気になるこの時季でも、爽快な気分を味わうことができます☆

レモン

1,400円(税・サ込)

酸味のあるさっぱりとした味が楽しめるレモン。

エルダーフラワーが香るトニックウォーター「FEVER-TREE」との相性も抜群です☆

オレンジ

1,600円(税・サ込)

柑橘の爽やかさの中に、まろやかな甘みも感じられるオレンジ。

グレープフルーツ

1,800円(税・サ込)

グレープフルーツはルビー(ピンクグレープフルーツ)

通常のグレープフルーツよりも甘みが強いので、濃い甘みの中に、ほのかな苦みと酸味を感じることができます。

見た目もかわいいフレッシュフルーツスカッシュ。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「シーウインド」で提供中です。

