コンポーザーとして、プレイヤーとして、B'zや氷室京介など数多くのアーティストのレコーディングやライブで活躍するYukihide “YT” Takiyamaが9月25日、2ndアルバムをリリースすることが発表となった。Yukihide “YT” Takiyamaは、米国ボストンのバークリー音楽大学で編曲と管弦楽法を学んだ後、2010年から氷室京介のレコーディングやライブに参加したほか、2018年よりB'z作品のアレンジを手掛け、ライブツアーでもギタリストやベーシストを務めている。2024年開催のTMG (Tak Matsumoto Group) 20年ぶりの全国ツアー<TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet->への参加も控えるYTが、2023年リリースの自身名義初のアルバム『Tales of a World』に続いて、約1年ぶりに発表する2ndソロアルバムが『Next Giant Leap』だ。

■2ndアルバム『Next Giant Leap』



2024年9月25日発売JBCZ-9150 2,500円(税込) / 2,273円(税込)▼収録曲01. Echoes of the Last Runner02. Bigger on the Inside03. Afterburner04. No One of a Kind05. Where My Head is06. Go On07. Strangers on Mars08. Celebration of the New Sun●封入特典『Next Giant Leap』購入者限定ライブチケット先行販売シリアルナンバー封入【CD購入者限定先行受付】受付期間:10月12日(土)〜10月20日(日)