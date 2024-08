トレーディングの新時代へ！Fintokei「人生、自由に生きる。」キャンペーン

トレーダーの為のデモ環境下のトレード教育・評価サービス「Fintokei(フィントケイ)」は、日本での認知拡大を目指したキャンペーン「人生、自由に生きる。」を開始します。

トレーダーの為のデモ環境下のトレード教育・評価サービス「Fintokei(フィントケイ)」は、日本での認知拡大を目指したキャンペーン「人生、自由に生きる。」を開始。

本キャンペーンでは「Financial Freedom」(経済的自由)をテーマに、2024年8月16日(金)よりWEB CM「人生、自由に生きる。」ストリートミュージシャン長篇を特設サイト(https://www.fintokei.com/jp/livefreely)で公開します。

また、ストリートミュージシャン短篇・パティシエ篇・探偵篇の全3篇を、デジタル広告で配信します。

お金の不安がないからこそ挑戦できるド派手な“失敗”に注目!

■実力はまだまだ。

でも全力で楽しめる!お金の不安がない彼らの自由な人生を描いたWEB CM

チャレンジしてみたいことはあるけれど、実力もまだないし、お金にまつわる不安のせいで全力で打ち込めない…。

WEB CM「人生、自由に生きる。」には、そんな悩みとは真逆のキャラクターたちが登場します。

ストリートミュージシャン篇に登場する主人公は、お世辞にも上手いとは言えない歌を熱唱。

しかし本人は観客の反応など気にせず、本気で好きな歌を全力で歌い切り、楽しげで晴れやかな表情を見せます。

不器用でも自分の夢に疑いなく向き合えるその裏側には、Fintokeiが提供するリスクなしで取引を学び、報酬を獲得するチャンスでお金への心配を払拭するパワーがあります。

パティシエ篇や探偵篇に登場する主人公も、少し笑ってしまうくらいの技量ながら、自分の夢に向かって全力で今を楽しんでいます。

人生を自由に生きる3人の、お金の不安がないからこそできるチャレンジとその結末にご注目ください。

【WEB CM概要】

タイトル : 「人生、自由に生きる。」

公開日時 : 2024年8月16日(金) 12:00

動画URL : ストリートミュージシャン篇 Long

ストリートミュージシャン篇 Short

パティシエ篇

探偵篇

特設サイト:

本当にやりたいことに挑戦する人たちへ

〈ストーリーボード:ストリートミュージシャン篇〉

夜の路上で、手にしたギターで演奏を始める男性。

ゆったりとしたテンポで美しく奏でられた音楽に、続々と、通りかかった人々が足を止めて彼の演奏に聴き入ります。

人々の手拍子も加わり、場が盛り上がったところで、披露された歌声はお世辞にも上手とは言えず。

驚愕した一同がずっこける様子とは裏腹に、堂々と歌い続けます。

〈ストーリーボード:パティシエ篇〉

キッチンで仕込みをする女性。

携帯でFintokeiの利益率が上がった事をチェックすると思わずにんまり。

腕まくりをし、ケーキ作りへの一層のやる気を見せます。

しかし、完成したケーキは崩れる一歩手前の歪な形に。

なんとも言えない表情でショーウィンドウを見つめるお客さんに対して、自信満々の表情を見せます。

〈ストーリーボード:探偵篇〉

公園のベンチで新聞を広げながら、Fintokeiの利益率をチェックする探偵。

手にした写真から、たまたま目の前を通りかかった男性が自分が追っている人だと確信。

掲載面の顔写真の目の部分を切り抜いた新聞紙を活用し、あたかも変装したかのように尾行していくと、視野の狭さ故に目の前の池に気付かず落ちてしまい、犯人に逃げられてしまう結果に。

【サービスのポイント】

■デモ環境でノーリスクにて、より大きな資金を取引し、報酬が受け取れる!

選択するプランに応じて、最大5000万円の取引資金を提供。

仮想資金を使用したデモトレードなので損失が出てしまった場合にも損失を負担する必要がなく、安心して大きなトレードにチャレンジできます。

■トレーダーのチャレンジを支える豊富なツール

自身でトレードを行い、目標を達成するために、幅広い学習ツールやマーケットニュース、分析ツールを用意しています。

■どんなトレーダーもチャレンジできる環境設計

これまで15年以上にわたり、トレーダー向けのソリューション構築事業を行ってきました。

それぞれの地位や経済的背景に関わらず、自己の可能性を最大限発揮できます。

<実績>

・毎日の取引数:40万回以上

・パートナー投資会社の運用資産:4000万ドル以上

・顧客を抱える国:103か国

・事業展開年数:15年以上

