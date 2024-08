ウォルト・ディズニー・ジャパンは、国内のこども病院への支援の一環として、大ヒット劇場公開中で、『アナと雪の女王2』を超え世界興行収入がアニメーション映画史上歴代No.1を達成したディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』の上映会を、東京都世田谷区にある国立成育医療研究センターにて国内で初めて開催しました。

医療上の制限により映画館を訪れることができない入院中の小児患者のために世界中で開催し、病院にいながら、ディズニーの映画を観る楽しいひとときを小児患者たちに届けています。

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』こども病院向け上映会

ディズニー&ピクサー最新作『インサイド・ヘッド2』こども病院向け上映会を国立成育医療研究センターで日本初開催。

31名の小児患者が参加しました。

ディズニーは、最も必要とされるときに、安らぎと楽しいひと時を子どもたちへ届けるために、前向きな気持ちになれる魅力的なディズニーのコンテンツを「モバイル・ムービー・シアター」を通じて届けています。

「モバイル・ムービー・シアター」は、カリフォルニアのディズニーランド・リゾートのメイン・ストリートUSAにあるシネマをヒントにしたもので、入院中・通院中にみんなで集って一緒に思い出を作れる場所として、子どもたちやその家族に提供。

日本では国立成育医療研究センターにのみ導入されており、この上映会は、「モバイル・ムービー・シアター」にて実施されました。

普段は国立成育医療研究センター内ロビーのプレイエリアに設置されており、無料で提供中のディズニー公式動画配信サービス「ディズニープラス」を通じて、ディズニーの最高の物語が届けられています。

ウォルト・ディズニー・ジャパン代表取締役社長キャロル・チョイ コメント

子どもたちとご家族に安らぎと楽しいひと時をお届けするという当社の長年にわたる支援の歴史を引き継ぎ、昨年より、ディズニーならではの体験を通じて国立成育医療研究センターを支援しています。

『インサイド・ヘッド2』は世界中人々の共感を生んでいる感動の物語です。その作品を日本での劇場公開後すぐに日本の若い患者さんたちにお届けできることを嬉しく思います。

今回の上映会を楽しみに治療や入院生活に励まれた患者さんや、午後に手術を控えた患者さんも参加され、和やかな雰囲気の中、映画鑑賞を楽しみました。

劇場公開中の最新の映画を鑑賞した子どもたちは、

「いつもとはちょっと違う雰囲気で映画を見ることができて楽しかった」

と笑顔で語りました。

また病院スタッフからは、

「たくさんの方が参加してくださり、鑑賞後に病室に戻ってくるときに「楽しかった!」「嬉しかった!」と声を掛け合いながら戻ってくる様子を見てとても嬉しい気持ちになりました。」

と、喜びの声が寄せられました。

全世界が涙した『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『リメンバー・ミー』など、数々の心温まる感動の物語を贈り届けてきたディズニー&ピクサー。

世界中の誰もが共感でき、深く感動できる物語が高く評価され、制作スタジオとしてアカデミー賞(R)長編アニメーション賞を最多受賞しているピクサーが新たに贈り出す、どんな人の中にも広がっている“感情たち”の世界を舞台にした『インサイド・ヘッド2』は2024年8月1日(木)より大ヒット公開中です。

公開7日間(2024年7月31日(水)の前夜祭興行を含む)で観客動員888,714人、興行収入は11億1860万9940円を突破の大ヒット。

さらに世界興行収入は現在までに15億5883万7498ドル(約2329億円)を超え、日本でも大ヒットした『トップガンマーヴェリック』や『アベンジャーズ』を超え、世界興行収入ランキング全体でトップ10入りを果たす歴史的快挙を達成しています。

※8/8付けBoxofficemojo調べ/1ドル149.41円計算

