2024年9月7日(土)にさいたまスーパーアリーナにて開催を予定している『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』(以下、マイナビ TGC 2024 A/W)が追加情報を発表した。

注目の新星4人組ガールズグループIS:SUEが初出演!

メインアーティストに、今年6月にデビューしたばかりの新星ガールズグループが決定!日本エンターテイメント界において過去最大級の番組制作規模となったサバイバルオーディション番組、初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」からRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組グループIS:SUEが初出演!

結成発表前からSNSの総フォロワー数が50万人を超え(現在は100万人越え)、5月に開催された「KCON JAPAN 2024」で初ステージを披露すると大きな話題に。6月のデビューシングルはオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得するなど、快進撃を続ける彼女たちがどのようなパフォーマンスを見せるのか、お見逃しなく!TGC出演に際し、IS:SUEからコメントが到着した。

【IS:SUEコメント】

皆さんこんにちは!One of a kind! We are IS:SUE

この度、私たちIS:SUEが東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTERに出演させていただくことが決定しました!とても憧れの舞台で、たくさんの方の前でパフォーマンスさせていただけるということでとても緊張していますが、TGCを一緒に盛り上げていけるよう頑張りますので、ぜひ期待していてください!

豪華出演者第7弾発表

その他、豪華出演者も続々決定!メインモデルに、TikTokのフォロワー数1,000万人超えで女性クリエイターとして日本一のフォロワーを抱える景井ひな、次世代女優として注目を集め今年7月から雑誌「CanCam」の専属モデルに抜擢された白宮みずほ、今月の11日(日)夜9時からABEMAで放送が開始となった大人気のオリジナル恋愛リアリティーショーの最新作「キミとオオカミくんには騙されない」へ出演している土方エミリが決定した。

そしてゲストに、「ViVi国宝級イケメンランキング 2024年 上半期」NOW部門で初のランクインを果たした注目の若手俳優・綱啓永、タレントの板野友美、7歳のキッズインフルエンサー望蘭が決定。

今後の追加情報にも乞うご期待!

イベント概要

【第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER】

●日時

2024年9月7日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)

●会場

さいたまスーパーアリーナ(〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8)

●チケット

【入場料】

アリーナ席:完売御礼

ゴールド席:完売御礼

A席:一般:完売御礼

B席:一般:完売御礼

アリーナ見切れ席:一般:13,000円(税込) / お土産袋・ペンライト付

見切れA席:一般:8,000円(税込) / お土産袋・ペンライト付

見切れB席:一般:5,000円(税込) / お土産袋・ペンライト付

※4歳以上はチケットが必要となります。

※見切れ席各種は、メインステージ・演出・映像の一部が見えにくい席となります。あらかじめご了承ください。視聴環境を理由とする返金・取り消しはいたしかねますので、ご理解とご了承の上、お申込みください。

【先行販売第1弾】終了 【先行販売第2弾】終了 【一般販売】終了

【追加販売第1弾】2024年08月05日(月)10:00 - ※先着・売り切れ次第終了

【追加販売第2弾】2024年08月17日(土)10:00 - ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キョードー東京 TEL:0570-550-799 (平日11:00〜18:00 土日祝10:00〜18:00)

●ブランド

Darich、F i.n.t、led.tokyo、Louéme、MERCURYDUO、moment+、PAMEO POSE、POLO CHAMPS、Rosy luce、WEGO、X-girl ※アルファベット順

●メインモデル

阿部なつき、嵐莉菜、アリアナさくら、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、香川沙耶、景井ひな、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、菊池日菜子、雑賀サクラ、桜井玲香、白宮みずほ、鈴木ゆうか、せいら、郄橋ひかる、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、マーシュ彩、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、森田ひかる(櫻坂46)、守屋麗奈(櫻坂46)、矢吹奈子、山粼天(櫻坂46)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順

●ゲスト

WEESA(PSYCHIC FEVER)、板野友美、市村優汰、岩瀬洋志、小方蒼介、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、翔、須田亜香里、平祐奈、綱啓永、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、西垣匠、福原遥、本田響矢、丸山礼、望蘭、村重杏奈、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ 他 ※50音順

●メインアーティスト

IVE、IS:SUE、THE RAMPAGE、BALLISTIK BOYZ 他 ※50音順

●TikTokアンバサダー

舞石まこと

●公式サイト

『マイナビ TGC 2024 A/W』公式サイト