¥Ð¥ì¡¼¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¡¡½÷»ÒÂåÉ½¼ç¾¤¬ÅÔÆâ¤Ç°úÂà²ñ¸«
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡Ê28¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¼ç¾¤ò¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿»þ¤«¤é¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÁª¼ê¤ò°úÂà¤¹¤ë¤È·è°Õ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸å²ù¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯½êÂ°¤·¤¿NEC¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆV¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿3·î¤Î·è¾¡¤È¡¢ÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤·¤¿6·î¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£É×¤ÇÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤âºÇ¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¡£