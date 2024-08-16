【男子バスケ世界ランク】日本は5アップの21位でアジア2番手に パリ五輪金メダルのアメリカは1位キープ
国際バスケットボール連盟（FIBA）は、パリ五輪の結果をふまえた世界ランキングを発表しました。
日本は前回の26位から21位にランクアップ。パリ五輪で3連敗ながらも銀メダルを獲得したフランスに善戦。アジアではニュージーランドを上回り、オーストラリアに次ぐ2番手に位置しました。
また上位ではパリ五輪金メダルのアメリカが1位をキープ。銀メダルのフランスが9位から4位、銅メダルのセルビアが4位から2位にランクアップとなりました。
▽男子バスケ世界ランク1位 アメリカ（前回1位）
2位 セルビア（前回4位）
3位 ドイツ（前回3位）
4位 フランス（前回9位）
5位 カナダ（前回7位）
6位 スペイン（前回2位）
7位 オーストラリア（前回5位）
8位 アルゼンチン（前回8位）
9位 ラトビア（前回6位）
10位 リトアニア（前回10位）
11位 スロベニア（前回11位）
12位 ブラジル（前回12位）
13位 ギリシャ（前回14位）
14位 イタリア（前回13位）
15位 プエルトリコ（前回16位）
16位 ポーランド（前回15位）
17位 モンテネグロ（前回17位）
18位 ドミニカ共和国（前回19位）
19位 チェコ（前回18位）
20位 フィンランド（前回20位）
21位 日本（前回26位）
22位 ニュージーランド（前回21位）