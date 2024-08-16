

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45485.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43608.66 ボリンジャー:＋3σ(13週)

43007.85 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42970.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)

41935.10 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41608.81 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40456.15 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40296.54 均衡表雲上限(日足)

40261.54 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40209.77 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39719.93 均衡表雲下限(日足)

38810.73 26週移動平均線

38668.59 75日移動平均線

38587.97 13週移動平均線



38062.67 ★日経平均株価16日終値



37941.56 25日移動平均線

37411.69 ボリンジャー:-1σ(26週)

37020.27 200日移動平均線

36914.41 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表基準線(日足)

36220.07 6日移動平均線

36012.64 ボリンジャー:-2σ(26週)

35426.98 ボリンジャー:-1σ(25日)

35373.70 均衡表雲上限(週足)

35240.85 ボリンジャー:-2σ(13週)

34649.84 均衡表転換線(日足)

34613.60 ボリンジャー:-3σ(26週)

33567.29 ボリンジャー:-3σ(13週)

32912.39 ボリンジャー:-2σ(25日)

32894.95 均衡表雲下限(週足)

31458.42 新値三本足陰転値

30397.81 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 84.88(前日72.51)

ST.Slow(9日) 72.49(前日61.65)



ST.Fast(13週) 37.15(前日32.55)

ST.Slow(13週) 24.37(前日22.84)



［2024年8月16日］



株探ニュース

