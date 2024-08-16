　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45485.32　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43608.66　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
43007.85　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42970.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
41935.10　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41608.81　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40456.15　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40296.54　　均衡表雲上限(日足)
40261.54　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40209.77　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39719.93　　均衡表雲下限(日足)
38810.73　　26週移動平均線
38668.59　　75日移動平均線
38587.97　　13週移動平均線

38062.67　　★日経平均株価16日終値

37941.56　　25日移動平均線
37411.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37020.27　　200日移動平均線
36914.41　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(日足)
36220.07　　6日移動平均線
36012.64　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35426.98　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35373.70　　均衡表雲上限(週足)
35240.85　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34649.84　　均衡表転換線(日足)
34613.60　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33567.29　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32912.39　　ボリンジャー:-2σ(25日)
32894.95　　均衡表雲下限(週足)
31458.42 　　新値三本足陰転値
30397.81　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　84.88(前日72.51)
ST.Slow(9日)　　72.49(前日61.65)

ST.Fast(13週)　 37.15(前日32.55)
ST.Slow(13週)　 24.37(前日22.84)

［2024年8月16日］

株探ニュース