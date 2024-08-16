「統一ドクトリン」履行へＴＦ発足 年内にファンド創設＝韓国大統領室
【ソウル聯合ニュース】韓国大統領室は１６日、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領が日本の植民地支配からの解放記念日「光復節」を迎えて前日に発表した「８・１５統一ドクトリン」の後続措置を履行するため、金泰孝（キム・テヒョ）国家安保室第１次長の主導でタスクフォース（ＴＦ）を設置した。大統領室の関係者が伝えた。
ＴＦは「北朝鮮人権国際会議」を通じた人権関連の議論の拡散、「北朝鮮自由人権ファンド」の創設による北朝鮮住民の自由促進・人権改善活動の支援、先端現場型の統一教育プログラム提供など、ドクトリンの詳細な計画を推進する方針だ。
なかでも、北朝鮮自由人権ファンドは年内の創設を目指す。
８・１５統一ドクトリンは韓国政府が１９９４年に提唱した南北統一プラン「民族共同体統一案」以来３０年ぶりに発表された新たな統一ビジョン・戦略だ。尹大統領は「自由統一のための挑戦と応戦」というサブタイトルの下、３大統一ビジョン、３大統一推進戦略、７大統一推進策を提示した。
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ＴＦは「北朝鮮人権国際会議」を通じた人権関連の議論の拡散、「北朝鮮自由人権ファンド」の創設による北朝鮮住民の自由促進・人権改善活動の支援、先端現場型の統一教育プログラム提供など、ドクトリンの詳細な計画を推進する方針だ。
８・１５統一ドクトリンは韓国政府が１９９４年に提唱した南北統一プラン「民族共同体統一案」以来３０年ぶりに発表された新たな統一ビジョン・戦略だ。尹大統領は「自由統一のための挑戦と応戦」というサブタイトルの下、３大統一ビジョン、３大統一推進戦略、７大統一推進策を提示した。
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