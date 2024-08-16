【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市などに発表
気象台は、午後3時56分に、暴風警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市などに発表
浜通りでは17日昼前まで、中通りでは16日夜遅くから17日未明まで、暴風に警戒してください。浜通りでは、17日昼前まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■郡山市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■いわき市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■白河市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■須賀川市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■相馬市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■二本松市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■田村市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■南相馬市
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■伊達市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■本宮市
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■桑折町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■国見町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■川俣町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■大玉村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■鏡石町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■天栄村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■西郷村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■泉崎村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■中島村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■矢吹町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■棚倉町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■矢祭町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■塙町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■鮫川村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■石川町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■玉川村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■平田村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■浅川町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■古殿町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■三春町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■小野町
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■広野町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■楢葉町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■富岡町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■川内村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■大熊町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■双葉町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■浪江町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■葛尾村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■新地町
□暴風警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜遅く
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 30m/s
□波浪警報
17日昼前にかけて警戒
ピーク時間 16日夜のはじめ頃
予想最大波高 8m
■飯舘村
□暴風警報【発表】
16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s