気象台は、午後3時56分に、暴風警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市などに発表

浜通りでは17日昼前まで、中通りでは16日夜遅くから17日未明まで、暴風に警戒してください。浜通りでは、17日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■福島市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■郡山市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■いわき市

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■白河市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■須賀川市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■相馬市

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■二本松市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■田村市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■南相馬市

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■伊達市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■本宮市

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■桑折町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■国見町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■川俣町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■大玉村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■鏡石町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■天栄村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■西郷村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■泉崎村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■中島村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■矢吹町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■棚倉町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■矢祭町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■塙町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■鮫川村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■石川町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■玉川村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■平田村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■浅川町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■古殿町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■三春町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■小野町

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■広野町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■楢葉町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■富岡町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■川内村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■大熊町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■双葉町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■浪江町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■葛尾村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■新地町

□暴風警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜遅く

風向 北東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 30m/s



□波浪警報

17日昼前にかけて警戒

ピーク時間 16日夜のはじめ頃

予想最大波高 8m



■飯舘村

□暴風警報【発表】

16日夜遅くから17日未明にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s

