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気象台は、午後3時56分に、暴風警報を福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、川内村、葛尾村、飯舘村に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】福島県・福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市などに発表

浜通りでは17日昼前まで、中通りでは16日夜遅くから17日未明まで、暴風に警戒してください。浜通りでは、17日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■福島市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■郡山市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■いわき市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■白河市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■須賀川市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■相馬市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■二本松市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■田村市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■南相馬市
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■伊達市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■本宮市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■桑折町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■国見町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■川俣町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■大玉村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■鏡石町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■天栄村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■西郷村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■泉崎村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■中島村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■矢吹町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■棚倉町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■矢祭町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■塙町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■鮫川村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■石川町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■玉川村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■平田村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■浅川町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■古殿町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■三春町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■小野町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■広野町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■楢葉町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■富岡町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■川内村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■大熊町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■双葉町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■浪江町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■葛尾村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■新地町
□暴風警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　30m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜のはじめ頃
　予想最大波高　8m

■飯舘村
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日未明にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s