来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇８月１９日



０８：５０ 日・機械受注

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

２２：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が挨拶

２３：００ 米・景気先行指標総合指数



◇８月２０日



１０：３０ 日・２０年物国債の入札

１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合が議事要旨公表

１５：００ 独・生産者物価指数

１７：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・建設支出



◇８月２１日



０８：５０ 日・貿易統計

１５：３０ 日・訪日外国人客数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・２０年物国債入札



◇８月２２日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨公表

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２０：３０ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会が議事要旨公表

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・中古住宅販売件数



◇８月２３日



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：４５ 仏・企業景況感指数

２３：００ 米・新築住宅販売件数





◎決算発表・新規上場など



○８月１９日



決算発表：あいＨＤ<3076>，北川精機<6327>ほか



○８月２１日



※東証グロース上場：オプロ<228A>



出所：MINKABU PRESS