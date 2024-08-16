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気象台は、午後3時32分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市などに発表

東部では、16日夜遅くから17日昼前まで暴風に、17日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■石巻市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■塩竈市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■気仙沼市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■名取市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■角田市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■多賀城市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■岩沼市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■登米市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■栗原市東部
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■東松島市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■大崎市東部
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■富谷市
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■大河原町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■村田町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■柴田町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■丸森町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■亘理町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■山元町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■松島町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■利府町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■大和町東部
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■大郷町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■涌谷町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■美里町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■女川町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m

■南三陸町
□暴風警報【発表】
　16日夜遅くから17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　17日明け方
　風向　北東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報
　17日昼前にかけて警戒
　ピーク時間　16日夜遅く
　予想最大波高　7m