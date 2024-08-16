ÂÎÁàÃÄÂÎ¶â¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡¡Éé½ý¤Î±¦¼êÃæ»Ø¤Ï¡ÖÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¡¡º£¤âÂç¤¤¯¼ð¤ì¤¬¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂÎÁàÃË»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡Ê23¡á¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¤¬16Æü¡¢TBS¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°10¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£5·î¤ËÉé½ý¤·¤¿±¦¼êÃæ»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ø¤ÎÃæ¤«¤éÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï5·î¤ÎNHKÇÕ¤ÎÎý½¬Ãæ¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¤·¡¢¡Ö±¦¼êÃæ»ØÂ¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Æþ¤êÁ°¤Ë¤Ï¸ª¤âÄË¤á¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¤Ïº£¤Ç¤¤ëÁ´ÎÏ¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ¹×¸¥¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¸Ä¿ÍÁí¹ç¡¢¼ïÌÜÊÌÅ´ËÀ¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È3¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë1¿Í¤Ç¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬5¿Í¤Ç¾å¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥á¥À¥ë¤ò¡Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡È¤ä¤Ã¤È³Í¤ì¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¨¤Þ¤¹¤·µ¢¤Ã¤¿¸å¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡ÄË¤á¤Æ¤¤¤ë±¦¼êÃæ»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÓÃ«¹¬Íº¤¬¡Ö¤Þ¤À¡¢¤´¤Ã¤Ä¤¤¼ð¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¶¶ËÜ¤ÏÎ¾¼ê¤ÎÃæ»Ø¤òÈäÏª¡£¤Þ¤À¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡×¡Ö¡Êº¸¼ê¤È¡ËÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¶Ã¤¤È¤¤¤¿¤ï¤ê¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»Ø¤ÎÃæ¤«¤éÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸ÞÎØÁ°¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ïµ»¤â»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¼£¤ê¤âÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¤Îý½¬¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾Ç¤ê¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÃÓÃ«¤¬¡Ö¤Þ¤À¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î»þ¤ÏÁ´Á³¼£¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£»Ø¶Ê¤¬¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡Ö»Ø¶Ê¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£