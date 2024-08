■フルバージョンはPrime Videoで8月16日19時に解禁

【動画】Number_i『No.O -ring-』期間限定公開ライブ映像

Prime Video公式X(旧Twitter)が、Number_iが6月18日~6月20日の3日間、東京・有明アリーナで開催した初の単独公演『No.O -ring-』の6月19日開催分のライブ冒頭の映像を、Prime Video公式YouTubeチャンネルで8月22日23:59まで公開していることを告知した。

Prime Videoでは、8月16日19時より、TOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.の4アーティストが、それぞれ、東京・有明アリーナで開催したライブのアーカイブ映像を、190以上の国と地域に向けて世界配信。今回のNumber_iのYouTubeでの公開は、それに先駆けたもの。

ライブ冒頭映像は、8分26秒にわたって公開。冒頭では、サイリウムが輝く客席が見守るなか、ステージセットの松の木が照らされている。和風のSEに合わせ、物々しい赤い照明や青い照明と次々にライトも切り替わっていく。明るいスポットライトが登場し、音楽とライト、さらに会場のボルテージも高まったところで、3人が登場する。

リング状の舞台装置でダンサーに囲まれたサングラス姿の平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が「OK Complex」を披露。舞台装置が揺れながら上昇していき、さらに火花も飛び散るなかでクールに歌い上げ、極めつけはリボンを使ったフライングパフォーマンスでステージへ…というところまでが収められている。

ポストには「ワールドクラスのパフォーマンスで会場を沸かせた伝説級のライブ。配信前に、冒頭部分を今YouTubeで観よう!」というメッセージも。

「演出も3人のパフォーマンスも最高」「世界配信が楽しみ!」「冒頭だけでわかる完成度」などといった声が続々と到着している。

配信情報

08/16(金)19:00~

Prime Video『TOBE LIVE at ARIAKE ARENA 2024』

【配信公演】

・三宅健『2024 Live Performance The Otherside : Another Me Presented by KEN MIYAKE』(6月22日開催分)

・北山宏光『RANSHIN』(6月15日開催分)

・Number_i『No.O~ring~』(6月19日開催分)

・IMP.『DEPARTURE』(6月14日開催分)

TOBE OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/

Number_i OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/number_i