¸ÞÎØ½÷»Ò¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÇÊªµÄ¤Î¹ëÁª¼ê¡¢Áª¹Í¤Ëµ¿µÁÄè¤¹¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¡¡Æ±¹ñ¸ÞÎØ°Ñ¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤ÈÈóÆñ
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸ÞÎØ°Ñ°÷²ñ¡Ê£Á£Ï£Ã¡Ë¤Ï£±£µÆü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¼ïÌÜ¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡×¤ÎÆ±¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¬¥óÁª¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿½ðÌ¾³èÆ°¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±Áª¼ê¤¬ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µõµ¶¤ÎÆâÍÆ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¥óÁª¼ê¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼½Ð¿È¤ÎÂç³Ø¹Ö»Õ¡£¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢ºÎÅÀ¤Ç¤Ï£±¥Ý¥¤¥ó¥È¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¤ËÇÔÂà¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆ±Áª¼ê¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³È»¶¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÈãÉ¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
£±£µÆü¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢£Á£Ï£Ã¤Î¥¥ã¥í¥ëºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¯¡¢¸í²ò¤ò¾·¤¯ÆâÍÆ¤Ç¤¤¤¸¤á¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¡£¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤Îµõµ¶ÆâÍÆ¤ò´Þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ë½£¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁþ°¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¹Í¤ÏÆ©ÌÀÀ¤ÈÆÈÎ©À¤òÊÝ¤Ã¤¿Í½ÁªÊÂ¤Ó¤Ë¿äÁ¦²áÄø¤ò·Ð¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
½ðÌ¾¤òµá¤á¤ëÃ²´ê½ñ¤Ï£±£±Æü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¹ë¼óÁê¤È£Á£Ï£Ã¤Ë°¸¤Æ¤Æ½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¡Ö£Ã£è£á£î£ç£å¡¥£ï£ò£ç¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥°¡Ë¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¾Úµò¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¬¥óÁª¼ê¤¬Áª¹Í¥×¥í¥»¥¹¤ò¡ÖÁàºî¤·¤¿¡×¤ÈµêÃÆ¡£¡ÖÁª¹Í¤Î¸øÊ¿À¤È¿®ÍêÀ¤Ë¿¼¹ï¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ã²´ê½ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¬¥óÁª¼ê¤ÎÉ×¤¬Áª¹Í°Ñ°÷¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Æ±Áª¼ê¤È¹ë½£Áª¼êÃÄ¤Î¥¢¥Ê¡¦¥á¥¢¡¼¥ºÃÄÄ¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õºá¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹ë½£¹ñÌ±¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªµÔÂÔ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÊª¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤¿¡×¤³¤È¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¥óÁª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÁþ°´¶¾ð¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¾×·âÅª¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë´¶¼Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë²¿¤é¤«¤Î´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤»¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎË¾¤ó¤À¤³¤È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¥ã¥í¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Á£Ï£Ã¤Ï £Ã£è£á£î£ç£å¡¥£ï£ò£ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¾åµ¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤òÂ¨¹ï¼è¤ê²¼¤²¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±ÂåÉ½Áª¹Í¤Ë°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥¢¡¼¥ºÃÄÄ¹¤Ø¤ÎÉî¿«¤ÏÉÔÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿½ðÌ¾³èÆ°¤Ï»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯º¬µò¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤Î´Ö¤ËÁþ°¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¥¬¥óÁª¼ê¤È¥á¥¢¡¼¥ºÃÄÄ¹¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
£Ã£Î£Î¤Ï£Ã£è£á£î£ç£å¡¥£ï£ò£ç¤Ë¾Ü¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¬¥óÁª¼ê¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤òÄÌ¤¸¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¹ñÆâ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¶¯¤¯Í×µá¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¡£