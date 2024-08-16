中国山東省微山県、湿地保護の成果際立つ

13日、山東省済寧市微山県にある二級壩湿地公園。（ドローンから、済南＝新華社記者/郭緒雷）

【新華社済南8月16日】中国山東省済寧市微山県はここ数年、「生態優先、グリーン（環境配慮型）発展」を基本方針とし、水辺の整備、環境修復、経済活性化、川や湖の持続的な水質改善を統一的に推進してきた。湿地12カ所を順次整備し、16万ムー（約1万667ヘクタール）にわたり修復・保護作業を実施。県内の微山湖、昭陽湖、独山湖、南陽湖は23年連続で水質基準を満たしている。

中国山東省微山県、湿地保護の成果際立つ

13日、山東省済寧市微山県にある二級壩湿地公園。（ドローンから、済南＝新華社記者/郭緒雷）

中国山東省微山県、湿地保護の成果際立つ

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中国山東省微山県、湿地保護の成果際立つ

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中国山東省微山県、湿地保護の成果際立つ

13日、山東省済寧市微山県にある二級壩湿地公園。（ドローンから、済南＝新華社記者/郭緒雷）

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13日、山東省済寧市微山県にある二級壩湿地公園。（ドローンから、済南＝新華社記者/郭緒雷）