HYDE¡¢³ø»³¤Ç³«ºÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤â¡ª¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê
º£ºî¤Ï¡¢SiM¡¢MY FIRST STORY¡¢Crystal Lake¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ê¤ÉÁíÀª14Ì¾¤Îï£¡¹¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¤¬»²²Ã¤·¡¢À©ºî´ü´Ö¤ËÌó4Ç¯¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿ÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿ºÌ¤Ê¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¡¢MV¤òÁ´ÊÔ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖLAST SONG¡×¤ò´Þ¤àÁ´13¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR¡×¤¬º£½©³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ø»³¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é°Ê³°¤Ë¡¢ÂæËÌ¡¢¹á¹Á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¾å³¤¡¢À®ÅÔ¡¢ËÌµþ¤Ê¤É¤Î¸ø±é¤âº£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤¯¡£
¢£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡ÖHYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR¡×
10·î6Æü ³ø»³ 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL
11·î5Æü ÂæËÌ Zepp New Taipei
11·î7Æü ¹á¹Á MacPherson Stadium¡ÊóÎ²Ö¿Ã¾ì´Û¡Ë
11·î27Æü New York Brooklyn steel
11·î30Æü Los Angeles THE NOVO
And more
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
New Album¡ÖHYDE [INSIDE]¡×
ÇÛ¿®¡§2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¶ÊÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ÊiTunes/Amazon¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼8·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¡Ë
CD¡§2024Ç¯10·î16Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ÚÇÛ¿®³Ú¶Ê / CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ÊÁ´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¡Ë¡Û
01. INSIDE HEAD
02. LET IT OUT
03. PANDORA¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó 6 THE DIVINE FORCE¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
04. TAKING THEM DOWN¡ÊP¿¿¡¦ËÌÅÍÌµÁÐ Âè4¾Ï¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡Ë
05. DEFEAT¡ÊPlayStation®5ÈÇ¡Ö¥Ç¥Ó¥ë ¥á¥¤ ¥¯¥é¥¤ 5 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ë
06. 6or9
07. INTERPLAY¡ÊAlbum ver.¡Ë
08. ON MY OWN¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖMARS RED¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
09. BELIEVING IN MYSELF¡ÊÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2020¥¤¥á¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡Ë
10. BLEEDING¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÓÐ¤¦½Ê½÷¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡Ë
11. I GOT 666
12. SOCIAL VIRUS
13. LAST SONG
¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û
¡»UNIVERSAL MUSIC STORE ¸ÂÄêÈ× ¡Ú´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄêBOX¡Û
²Á³Ê¡§14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ÉÊÈÖ¡§PDCV-1269
¡¦»ÅÍÍ
³°Áõ¡§ÆÃÊÌBOX¡ÊLP¥µ¥¤¥º¡Ë
CD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡ÜÀÖÆ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¡§1Ëç
Blu-ray¡§1Ëç
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎMusic Video/Lyric Video¡Ê12¶ÊÊ¬¼ýÏ¿¡Ë
HYDE LIVE 2022 ¡÷Zepp Haneda ¡ÊTOKYO¡Ë¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü
¥°¥Ã¥º¡§T¥·¥ã¥Ä ¡ÊL¥µ¥¤¥ºÁêÅö¥ï¥ó¥µ¥¤¥º¡¢ÁÇºà¡§ÌÊ100¡ó¡Ë
¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§LP¥µ¥¤¥º
¡»½é²ó¸ÂÄêÈ×
²Á³Ê¡§6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÉÊÈÖ¡§UICV-9369
¡¦»ÅÍÍ
CD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹¡ÜÀÖÆ©ÌÀ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¡§1Ëç
Blu-ray¡§1Ëç
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎMusic Video/Lyric Video¡Ê12¶ÊÊ¬¼ýÏ¿¡Ë
¡»ÄÌ¾ïÈ×
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ ÉÊÈÖ¡§UICV-1169
¡¦»ÅÍÍ
CD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹
¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ
CD¡§1Ëç
¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
CD¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª·¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¡ÈMONSTERS CHANCE¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÞÉÊ¤Ï¡¢·èÄê¤·¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨MONSTERS CHANCE¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤ÏCD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Ç½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡Û
VAMPROSE STORE¡§A4¥µ¥¤¥º¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§A2¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿¡¼
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
HYDE¸ø¼°HP