HYDE¡¢³ø»³¤Ç³«ºÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤â¡ª¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡õ¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê

HYDEが、前作「ANTI」から約5年ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースする。今作は、SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lakeなど、いま勢いのあるバンドのコンポーザー、国内外のプロデューサーなど総勢14名の錚々たるメンツが参加し、制作期間に約4年をかけて作り上げた渾身の作品に仕上がっている。多彩なタイアップ楽曲、MVを全編オーストリアで撮影した珠玉のロックバラード「LAST SONG」を含む全13曲を収録予定。

そして、今作のコンセプトを全てコンパイルした「完全数量限定BOX盤」は、MV集やHYDE LIVE 2022からのダイジェスト映像を収録し、ファン必須アイテムになることは間違いなし!さらに、ニューアルバムを引っ提げたワールドツアー「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」が今秋開催されることも同時に発表された。すでにアナウンスされていた釜山でのフェス出演以外に、台北、香港、ニューヨーク、ロサンゼルスでの単独公演が告知され、さらに上海、成都、北京などの公演も今後発表される予定となっている。コロナ禍を経て約5年ぶりとなる待望のワールドツアーでニューアルバムを世界中のファンに届けに行く。

■ワールドツアー情報

「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」

10月6日 釜山 2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL

11月5日 台北 Zepp New Taipei

11月7日 香港 MacPherson Stadium(麥花臣場館)

11月27日 New York Brooklyn steel

11月30日 Los Angeles THE NOVO

And more



※チケット情報等の詳細は追って発表いたします。



■リリース情報

New Album「HYDE [INSIDE]」

配信:2024年9月13日(金)全曲配信スタート(iTunes/Amazonプレオーダー8月23日(金)〜)

CD:2024年10月16日(水)発売



【配信楽曲 / CD収録楽曲(全形態共通)】

01. INSIDE HEAD

02. LET IT OUT

03. PANDORA(スクウェア・エニックス「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」テーマソング)

04. TAKING THEM DOWN(P真・北斗無双 第4章タイアップソング)

05. DEFEAT(PlayStation®5版「デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション」イメージソング)

06. 6or9

07. INTERPLAY(Album ver.)

08. ON MY OWN(TVアニメ「MARS RED」エンディングテーマ)

09. BELIEVING IN MYSELF(東京マラソン2020イメージソング)

10. BLEEDING(東海テレビ・フジテレビ系全国ネット「嗤う淑女」オープニング曲)

11. I GOT 666

12. SOCIAL VIRUS

13. LAST SONG



【商品形態】

〇UNIVERSAL MUSIC STORE 限定盤 【完全数量限定BOX】

価格:14,850円(税込) / 品番:PDCV-1269



・仕様

外装:特別BOX(LPサイズ)

CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース



・収録内容

CD:1枚

Blu-ray:1枚

アルバム収録楽曲のMusic Video/Lyric Video(12曲分収録)

HYDE LIVE 2022 @Zepp Haneda (TOKYO)のダイジェスト映像

グッズ:Tシャツ (Lサイズ相当ワンサイズ、素材:綿100%)

ブックレット:LPサイズ



〇初回限定盤

価格:6,490円(税込)/ 品番:UICV-9369



・仕様

CD:12僖廛薀好船奪ケース+赤透明スリーブケース



・収録内容

CD:1枚

Blu-ray:1枚

アルバム収録楽曲のMusic Video/Lyric Video(12曲分収録)



〇通常盤

価格:3,300円(税込)/ 品番:UICV-1169



・仕様

CD:12僖廛薀好船奪ケース



・収録内容

CD:1枚



【特典情報】

CD購入者を対象とした抽選型プレゼント企画“MONSTERS CHANCE”を実施します。賞品は、決定し次第ご案内いたします。

※MONSTERS CHANCEへの応募にはCDに封入されているシリアルナンバーが必要です。

※シリアルナンバーは、全形態共通で初回生産分に封入いたします。



【店舗別購入者特典】

VAMPROSE STORE:A4サイズクリアファイル

Amazon:メガジャケ

その他店舗共通特典:A2サイズポスター



※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求めください。

※購入特典は先着のプレゼントです。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。



■関連リンク

