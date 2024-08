Metaのスタンドアローン型VRヘッドセット「Meta Quest」にHDMIやDisplayPort、USBデバイスを接続できる「Meta Quest HDMI Link」を発表しました。家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンを接続することで、Meta Questの空間内で画面を見て操作することが可能になります。Meta Quest HDMI Linkで、HDMI、DisplayPort、USB-CのデバイスからMeta Quest への接続が可能に | Meta Questブログ | Meta Store

Metaによると、Meta Quest HDMI Linkを使用するにはサードパーティー製のUVC/UAC規格対応キャプチャカードと関連ケーブルが必要になるとのこと。つまり、外付けキャプチャカードをMeta Questに接続することで、Meta Quest v67ソフトウェアアップデートでインストールされる「シアタービュー」を用いて、そのまま接続したデバイスの映像をMeta Questの空間内に表示することができるというわけです。実際にMeta Quest HDMI Linkを使っているところを、MetaのCTO(最高技術責任者)であるアンドリュー・ボスワース氏がムービーで公開しています。ノートPCの映像出力をUSBから電源を取っているキャプチャデバイスに接続し、USB 3.0のケーブルでMeta Quest 3につなぎます。Meta Quest 3のフルカラーパススルー映像に映っているPCの画面。シアタービューでウェブブラウザのウィンドウがそのままAR空間上に表示できました。同様にスマートフォンの画面を取り込んだものが以下。さらにVR関連ニュースサイトのUploadVRは、iPadやゲーム機をMeta Quest HDMI Linkと接続してゲームをプレイする様子をムービーに収めています。なお、Metaによると、Meta Quest HDMI Linkを使うハードウェア的な作業は「ケーブルをMeta Questに差し込む」だけでOKだそうですが、ソフトウェアの設定自体はAir Linkほど簡単ではないため、記事作成時点でMeta Quest HDMI Linkのアプリは開発中・実験中のアプリを配信する「App Lab」でリリースされています。