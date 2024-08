これまで数多くのビッグクラブを率いてきたアルゼンチン人監督はキャリアで初めて代表チームを指揮することになりそうだ。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現在フリーのマウリシオ・ポチェッティーノ氏はアメリカ代表監督に就任することが決定的となったようだ。



ポチェッティーノ氏はこれまで主にトッテナム・ホットスパー、パリ・サンジェルマン、そしてチェルシーといったビッグクラブを指揮してきた実績十分のアルゼンチン人監督。昨季までプレミアリーグでチェルシーを指揮していたもののリーグ戦6位フィニッシュと上層部が求める成績は残せず、契約が途中で打ち切られる形で解任されていた。





Mauricio Pochettino becomes the new USMNT manager, leading the US to World Cup 2026.



After contacts with several managers, former Chelsea and Spurs head coach says yes to proposal and project, as per reports in US overnight.



Poch’s back. pic.twitter.com/e6JmmU2AGz