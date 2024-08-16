±ÀÆîÂç»³ÊñÊÝ¸î¶è¤Ç½é¤á¤Æ¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤Î±ÇÁü»£±Æ¤ËÀ®¸ù¡½Ãæ¹ñ
±ÀÆî¾ÊÂç»³Êñ¥ª¥°¥í¥Å¥ë¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¤Î´ÉÍý¡¦ÊÝ¸î¶É¤Ï14Æü¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¶É¤Î²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤¬ºÇ¶á¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹ñ²ÈÆóµé½ÅÅÀÊÝ¸îÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤Î±ÇÁü»£±Æ¤Ë½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¡Ê³ØÌ¾¡§Bubo Bubo¡Ë¤ÏÂç·¿¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦¤Ç¡¢»³ÃÏ¤ä¿¹ÎÓ¡¢Ê¿¸¶¡¢¹Ó¤ìÃÏ¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤·¡¢¼ç¤Ëóö»õÎà¤ä¥Î¥¦¥µ¥®Îà¤Ê¤É¤ÎÓ®ÆýÎà¡¢¥µ¥®Îà¤ä¥Î¥¹¥êÎà¡¦Â¾¤Î¥Õ¥¯¥í¥¦Îà¤Ê¤É¤ÎÄ»Îà¤ò¥¨¥µ¤È¤¹¤ë¡£¥ï¥·¥ß¥ß¥º¥¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¬ÉÛÈÏ°Ï¤ÏÈæ³ÓÅª¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢À¸Â©ÃÏ¤¬¸º¤ê¡¢¤½¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¤Î¡ÖIUCNÀäÌÇ´í×ü¼ï¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¡×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë