BUMP OF CHICKENが9月4日、ニューアルバム『Iris』をリリースする。同作品の収録曲とジャケットのアートワークが公開となった。約5年ぶり通算10枚目のフルアルバム『Iris』には、『ポケモンスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」』テーマソング「アカシア」、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』主題歌「なないろ」、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』主題歌「クロノスタシス」、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season1 第2 クールオープニング主題歌「SOUVENIR」などに加え、TBS系 火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』主題歌「strawberry」、本アルバムで初解禁となる「青の朔日」など、計13曲を収録する。バンドが歩んできた5年間のドキュメンタリーといえる楽曲が余すところなく収録されたアルバムの完成だ。

■10thオリジナルアルバム『Iris』



2024年9月4日リリース

購入リンク:BUMPOFCHICKEN.lnk.to/20240904

【初回限定盤 (CD + Blu-ray)】

TFCC-81099〜81100 7,700円(税込)

【通常盤 (CD only)】

TFCC-81101 3,300円(税込)

▼CD内容 ※2形態共通

01. Sleep Walking Orchestra

02. なないろ

03. Gravity

04. SOUVENIR

05. Small world

06. クロノスタシス

07. Flare

08. 邂逅

09. 青の朔日

10. strawberry

11. 窓の中から

12. 木漏れ日と一緒に

13. アカシア

▼BD内容 ※初回限定盤のみ

<BUMP OF CHICKEN TOUR ホームシック衛星2024> at ARIAKE ARENA

01. 星の鳥

02. メーデー

03. 才悩人応援歌

04. ラフ・メイカー

05. アルエ

06. ハンマーソングと痛みの塔

07. ひとりごと

08. 花の名

09. 飴玉の唄

10. 東京賛歌

11. 真っ赤な空を見ただろうか

12. かさぶたぶたぶ

13. 望遠のマーチ

14. ray

15. プレゼント

16. fire sign

17. 星の鳥 reprise

18. カルマ

19. Voyager,flyby

encore

20. ガラスのブルース

21. 流星群



■<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>

09月07日(土) 埼玉・ベルーナドーム

09月08日(日) 埼玉・ベルーナドーム

09月15日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月16日(月) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

09月28日(土) 大阪・京セラドーム大阪

09月29日(日) 大阪・京セラドーム大阪

10月27日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡

関連リンク

◆BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト

◆アルバム『Iris』商品ページ

◆<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>最終先着応募受付リンク

ジャケットのアートワークはVERDYがデザインしたもの。本作のアートワークは赤・白・黒といった異なるカラーの“Iris”ロゴが3つ重なることで1つのデザインとなる。2018年からBUMP OF CHICKENとタッグを組み続け、お互いをよく知るからこそ表現することのできた、シンプルながらも温かみのある仕上がりだとのこと。パッケージ写真については後日発表される予定だ。なお、アルバム『Iris』を引っ提げて行われるドームツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>のチケット最終先着受付が明日8月17日10:00よりスタートすることが決定した。ドーム公演は2019年に開催されたツアー<aurora ark>以来、実に5年ぶりとなる。これに伴って、本日8月16日から8月18日の3日間、JR 京葉線の海浜幕張駅にてドームツアー<BUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous>を告知するビルボード展開がスタート。ビルボードには太田好治撮り下ろしの新しいアーティスト写真が使用されている。