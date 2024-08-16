²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¥Ñ¥µ¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ö¤È¤ê¤â¤âÆù¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤¢¤ó¡×
¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û²Æ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª¥¥¦¥¤¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î»É½«¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÊÝÎä¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°
¤ªÊÛÅö¤Î¤¤¤¿¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¡£¤È¤¯¤ËÆùÎà¤Î¤ª¤«¤º¤Ï²ÃÇ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¤È¤êÆù¤ÏÎä¤á¤ë¤È¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤êÆù¤ª¤«¤º¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦
▷ËÒÌîÄ¾»Ò¤µ¤ó
´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£±ÉÍÜ³Ø¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë10Ç¯°Ê¾å¤ªÊÛÅö¤òºî¤êÂ³¤±¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¼ÂÁ©¤·¤ä¤¹¤¤²Æ¤Î¤ªÊÛÅöÂÐºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
¡¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ï¤µ¤Ó¡¢Çß´³¤·¡¢¹á¿ÉÎÁ¤Ê¤É¡¢¹³¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤ò¥×¥é¥¹
¢Æù¤ÏÇöÀÚ¤êÆù¤ä¤½¤®ÀÚ¤ê¤ÇÃæ¿´¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¤òÄÌ¤¹
£Æù¤ËÊ´Îà¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¡õ½Á¤±ËÉ»ß¤ò¡ª
¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤³¤Î»°¸¶Â§¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤¿Æù¤ª¤«¤º¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¤È¤ê¤â¤âÆù¤Î¥Ý¥ó¿Ý¤¢¤ó
¤¢¤ó¤ò¤«¤é¤á¤ë¤«¤é¤µ¤á¤Æ¤â¤·¤Ã¤È¤ê¡ª ½Á¤±ËÉ»ß¤Ë¤â
¡ÚºàÎÁ¡Ê1¡Á2¿ÍÊ¬¡Ë¤Èºî¤êÊý¡Û¡öÁ´ÎÌ¤Ç455kcal¡¿±öÊ¬2.0g
1¡¥¥Ô¡¼¥Þ¥ó£±¸Ä¤ÏÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤ê¤â¤âÆù¾®1/2Ëç¡ÊÌó100g¡Ë¤Ï°ì¸ýÂç¤Î¤½¤®ÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ò³Æ¾®¤µ¤¸£±¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢±ö³Æ¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤à¡£Ìó£µÊ¬¤ª¤¡¢ÊÒ·ªÊ´¤òÇö¤¯¤Þ¤Ö¤¹¡£
2¡¥¤¿¤ì¡Ê¥Ý¥ó¿Ý¤¸¤ç¤¦¤æ¾®¤µ¤¸£²¡¢¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¾®¤µ¤¸£±¡Ë¤òº®¤¼¤ë¡£
3¡¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸£²¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤È¤êÆù¤òÎ¾ÌÌÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éÍ¾Ê¬¤ÊÌý¤ò¿¡¤¼è¤ê¡¢2¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¤á¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¿åÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æù¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤³¤È¤Ç½Á¤±ËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¤È¤ê¤â¤âÆù¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ë½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
´Æ½¤¡¦¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÒÌîÄ¾»Ò¡¡»£±Æ¡¿ËÅÄÊþ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃæÂ¼¹°»Ò¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹