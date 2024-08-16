Æü»º¤¬¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿? ¤½¤Î¿¿Áê¤È¤Ï!
¡ü
¤½¤Î¤à¤«¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó(VW)¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª»ö¼Â¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!
Æü»º¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹
¹ñ»º¥»¥À¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¸å¤í»Ñ
º£ÅÙ¤Ï¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¯¥«¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤ÎÆü»º¼Ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í
¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¾Á°¤Ï? ¤Ê¤¼Æü»º¤¬ºî¤ë¤³¤È¤Ë? ¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆâÅÄ½Ó°ì¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àµ²ò¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç!
¡ü
¡ûÌäÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤!
Æü»º¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï? ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×
¤½¤ì¤ÏVW¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï1984Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
Æü»º¤¬VW¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò½ä¤ë¹ñºÝËÇ°×¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï³°²ß¤ò²Ô¤°ÌÜÅª¤â¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤´ØÀÇ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤Ï¤ë¤«¤Ë¸·¤·¤¤¾¼ÏÂ50Ç¯ÅÙ¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð1980Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï703ËüÂæ¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÍ¢½ÐÂæ¿ô¤Ï394ËüÂæ¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Í¢ÆþÂæ¿ô¤Ï4Ëü4,000ÂæÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆü»º¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1980Ç¯¤ËVW¥°¥ë¡¼¥×¤È¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÈÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¡£ÍâÇ¯¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤Æü»º¤Ï¡¢VW¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥®¥ä¤Ê¤É¼çÍ×ÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÂ´Ö¹©¾ì¤Ë¥µ¥ó¥¿¥ÊÀìÍÑ¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢VW¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æü»º¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬³«È¯¤·¤¿2,000ÕÄ¾Îó5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÄ¹µ÷Î¥¤ò³Ú¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¥·¡¼¥È¤Ê¤É²¤½£¼Ö¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎVW¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4,545mm¡¢Á´Éý1,690mm¡¢Á´¹â1,395mm¡£º£¤Î¥Þ¥Ä¥À¡ÖMAZDA3¡×(¥»¥À¥ó)¤¬Á´Ä¹4,460mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢MAZDA3¥»¥À¥ó¤ÏÁ´Éý1,795mm¡¢Á´¹â1,440mm¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬³«È¯¤·¤¿2,000ÕÄ¾Îó5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î4µ¤Åû1,800Õ¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î4µ¤Åû1,600Õ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¡ÖXi5¡×¤¬242Ëü±ß(Åìµþ²Á³Ê)¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(MT)¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËAT¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
1991Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë5ËüÂæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü»º¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï°Û¼Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Æ¡¢¼Â¤ÏÆü»º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê°ÊÁ°¤Ë¤â³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àï¸å¡¢ÁáµÞ¤Ëµ»½ÑÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»º¤¬À¸»º¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£1953Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖA40¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¡£1955Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖA50¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ËÀ¸»º¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£Æü»º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²ñÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º¸¤¬¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¤Î¡ÖA40¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡¢±¦¤¬¡ÖA50¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
ÆâÅÄ½Ó°ì ¤¦¤Á¤À¤·¤å¤ó¤¤¤Á 1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤Ë18Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢Àè¹Ô³«È¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿¿·¼Öµ»ö¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ(AJAJ)²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥¯¥é¥Ö(CCCJ)²ñ°÷¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤½¤Î¤à¤«¤·¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó(VW)¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª»ö¼Â¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? ¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ò¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!
Æü»º¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹
¹ñ»º¥»¥À¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¸å¤í»Ñ
º£ÅÙ¤Ï¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥«¥¯¥«¥¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤ÎÆü»º¼Ö¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ÆÃ¤ËÉÔ»×µÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í
¡½¡½Àµ²ò¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç!
¡ü
¡ûÌäÂê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤!
Æü»º¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï? ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤·¤¿
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×
¤½¤ì¤ÏVW¤Î¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï1984Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
Æü»º¤¬VW¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤ò½ä¤ë¹ñºÝËÇ°×¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï³°²ß¤ò²Ô¤°ÌÜÅª¤â¤¢¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÍ¢Æþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤´ØÀÇ¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤Ï¤ë¤«¤Ë¸·¤·¤¤¾¼ÏÂ50Ç¯ÅÙ¤ÎÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÇ°×Ëà»¤¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð1980Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï703ËüÂæ¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÍ¢½ÐÂæ¿ô¤Ï394ËüÂæ¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢Í¢ÆþÂæ¿ô¤Ï4Ëü4,000ÂæÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÆü»º¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1980Ç¯¤ËVW¥°¥ë¡¼¥×¤È¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´ÈÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¼ùÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¡£ÍâÇ¯¡¢¥µ¥ó¥¿¥Ê¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤Æü»º¤Ï¡¢VW¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥®¥ä¤Ê¤É¼çÍ×ÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÂ´Ö¹©¾ì¤Ë¥µ¥ó¥¿¥ÊÀìÍÑ¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ò¿·Àß¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢VW¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æü»º¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò»Ô¾ìÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³ÍÆÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬³«È¯¤·¤¿2,000ÕÄ¾Îó5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÂ®Áö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤äÄ¹µ÷Î¥¤ò³Ú¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¥·¡¼¥È¤Ê¤É²¤½£¼Ö¤ÎÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎVW¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4,545mm¡¢Á´Éý1,690mm¡¢Á´¹â1,395mm¡£º£¤Î¥Þ¥Ä¥À¡ÖMAZDA3¡×(¥»¥À¥ó)¤¬Á´Ä¹4,460mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢MAZDA3¥»¥À¥ó¤ÏÁ´Éý1,795mm¡¢Á´¹â1,440mm¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¥µ¥ó¥¿¥Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬³«È¯¤·¤¿2,000ÕÄ¾Îó5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
ÆüËÜ¤Ë¤ÏÁ°½Ò¤Î5µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î4µ¤Åû1,800Õ¤È¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î4µ¤Åû1,600Õ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£²Á³Ê¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¡ÖXi5¡×¤¬242Ëü±ß(Åìµþ²Á³Ê)¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë(MT)¤Î¤ß¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤ËAT¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¡×¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢
1991Ç¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë5ËüÂæ¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æü»º¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï°Û¼Á¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤Æ¡¢¼Â¤ÏÆü»º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¥Ê°ÊÁ°¤Ë¤â³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àï¸å¡¢ÁáµÞ¤Ëµ»½ÑÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬³¤³°¥á¡¼¥«¡¼¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Î¥Ã¥¯¥À¥¦¥óÀ¸»º¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»º¤¬À¸»º¤·¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¤Ç¤¹¡£1953Ç¯¤ËÀ¸»º¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖA40¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢1.2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥À¥ó¤Ç¤·¤¿¡£1955Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖA50¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×¤ËÀ¸»º¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£Æü»º¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò²ñÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º¸¤¬¥ª¡¼¥¹¥Á¥ó¤Î¡ÖA40¥µ¥Þ¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡¢±¦¤¬¡ÖA50¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡²ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë!
ÆâÅÄ½Ó°ì ¤¦¤Á¤À¤·¤å¤ó¤¤¤Á 1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µ¡¼¥Á²ñ¼Ò¤Ë18Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¡¢Àè¹Ô³«È¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼Ä´ºº¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î»ëÅÀ¤ò´Þ¤á¤¿¿·¼Öµ»ö¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤âÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ(AJAJ)²ñ°÷¡¢ÆüËÜ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¥¯¥é¥Ö(CCCJ)²ñ°÷¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é