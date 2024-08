【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■アルバムは、制作期間に約4年をかけた渾身の作品!

HYDEが、約5年ぶりとなるオリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』を9月13日にデジタルリリース、10月16日にCD発売することを発表した。

今作は、SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lakeなど、今勢いのあるバンドのコンポーザー、国内外のプロデューサーなど総勢14名のそうそうたるメンバーが参加し、制作期間に約4年をかけて作り上げた渾身の作品に仕上がっている。

多彩なタイアップ楽曲や、MVを全編オーストリアで撮影した珠玉のロックバラード「LAST SONG」を含む全13曲を収録予定。

また、今作のコンセプトをすべてコンパイルした「完全数量限定BOX盤」は、MV集や『HYDE LIVE 2022』からのダイジェスト映像が収録される。

■ワールドツアー開催決定!

さらに、ニューアルバムを引っ提げたワールドツアー『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR』が2024年秋に開催されることも同時に発表された。すでにアナウンスされていた釜山でのフェス出演以外に台北、香港、ニューヨーク、ロサンゼルスでの単独公演が告知され、さらに上海、成都、北京などの公演も今後発表される予定となっている。

コロナ禍を経て約5年ぶりとなる待望のワールドツアーで、ニューアルバムを世界中のファンに届けに行く。

リリース情報

2024.09.13 ON SALE

DIGITAL ALBUM『HYDE [INSIDE]』

2024.10.16 ON SALE

ALBUM『HYDE [INSIDE]』

ライブ情報

『HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR』

10/06(日)釜山・2024 BUSAN INTERNATIONAL ROCK FESTIVAL

11/05(火)台北・Zepp New Taipei

11/07(木)香港・MacPherson Stadium(麥花臣場館)

11/27(水)ニューヨーク・Brooklyn steel

11/30(土)ロサンゼルス・THE NOVO

And more

HYDE OFFICIAL SITE

https://www.hyde.com/