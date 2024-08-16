King Gnu、自身初の映像作品リリースを記念して全国映画館で特別上映イベント開催
King Gnuが9月25日にリリースする自身初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』の発売を記念して、9月27日・28日に全国の映画館にて特別上映イベントが開催されることが発表された。
今年1月から3月にかけて開催した自身最大規模の全国5大ドームツアー＜King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」＞では、全国5都市9公演を通じて計38万人を動員。メジャーデビューから約5年でのドームツアー開催は、バンドとしては史上最速の記録となった。
＜King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―＞
2024年9月27日（金）19:00上映開始
2024年9月28日（土）16:00上映開始
・会場
全国各地の映画館
映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/kinggnu-tokyo-dome/
・料金
￥3,500（税込／全席指定）
・チケットスケジュール／お申込み
【CLUB GNU会員先行（抽選）】
2024年8月16日（金）12:00 〜 8月25日（日）23:59
＊対象「CLUB GNU」会員
CLUB GNU：https://clubgnu.com/
【プレリクエスト（抽選）】
2024年8月16日（金）12:00 〜 8月25日（日）23:59
ローソンチケット：https://l-tike.com/kinggnu-theater-pr/
※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。
【一般発売（先着）】
2024年9月14日（土）18:00 〜 9月26日（木）12:00
ローソンチケット：https://l-tike.com/kinggnu-theater-pr/
ローソン、ミニストップ店内の端末「Loppi」
映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』
予約：https://kinggnu.lnk.to/THEGREATESTUNKNOWNTOUR
■完全生産限定盤：BVXL-130〜132／￥12,000-（tax in.）
【完全生産限定盤スペシャルBOX仕様】Blu-ray1枚＋CD1枚＋148ページ PHOTO BOOK＋マスカラ歌詞入り特製BOX
■通常盤 : BVXL-133〜134 ／￥7,700-（tax in.）Blu-ray1枚＋CD1枚
[ Disc1 / Blu-ray ]
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・HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)・・・オリジナルピック
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）/ TSUTAYAオンラインショッピング・・・オリジナル丸型缶ミラー
・Amazon.co.jp・・・オリジナルトートバッグ
・楽天ブックス・・・オリジナルピンバッジ
・セブンネットショッピング・・・オリジナルプレートキーホルダー
・Sony Music Shop ・・・オリジナルマネークリップ
・King Gnu応援店・・・オリジナルステッカー
◆King Gnuオフィシャルサイト